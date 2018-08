21A en MENDOZA | ¿Dónde y a qué hora es la marcha para pedir el desafuero de Cristina Kirchner?

COMPARTIDOS: 0

A través de redes sociales, miles de mendocinos aseguraron que hoy van a asistir a la concentración para solicitar el desafuero de Cristina Fernandez de Kirchner.

En el marco de la causa que investiga los "cuadernos de la corrupción", la ex presidenta y actual senadora no puede ser juzgada por estar "blindada" a fuerza de fueros legislativos. Por este motivo, se espera que hoy en muchas plazas del país, aquellos que no comulgan con CFK salgan a la calle para reclamar el desafuero.

Según confirmaron a El Ciudadano los organizadores del evento, en nuestra provincia hay dos convocatorias que terminan en un mismo lugar: la Plaza Independencia. Ambas son a las 19 solo que una comienza en San Martín y peatonal, mientras que la otra arranca directamente en la plaza.

En consecuencia, la policía llevará un operativo para garantizar la seguridad de los asistentes que se calcula serán unos 10.000 en Mendoza.



Para que Cristina pueda ser juzgada por Claudio Bonadío, "es necesario reclamar el desafuero e instalar el debate de los cuadernos en el Congreso Nacional" dijo Hernan Casares, uno de los promotores de la "movida antipopulista.

En este punto, vale la pena recordar que Cristina Fernández de Kirchner está involucrada en la megacausa por cohechos (coimas) y es necesario que declare para lograr claridad sobre los sobornos que se pagaban a empresarios y exfuncionarios a cambio de licitaciones y concesiones.

Por otra parte, la marcha tendrá además como consigna la aprobación de la ley de Extinción de Dominio, que permite recuperar los bienes que tienen los acusados.

Finalmente, es importante destacar que el #21 llega tras 7 días de que fracasara en el Senado el tratamiento del pedido de autorización de Bonadio para allanar domicilios de CFK que no pudo ser por falta de cuorum. Bonadío sostiene que en 2 casas de la ex presidenta en el sur argentino y en un departamento de Buenos Aires, pueden haber pistas sobre la red de corrupción K.

¿Vas a ir? Comentanos

Más noticias - Relacionadas

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-20-14-7-7-encuesta---presidente-2019-si-hoy-fueran-las-elecciones-quien-ganaria

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-21-9-35-32-bonadio-ordeno-la-detencion-del-dueno-de-la-terminal-de-retiro

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-20-9-39-58-mostraron-la-supuesta-boveda-de-nestor-kirchner