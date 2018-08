Scaloni: "es momento de cambios en la Selección"

COMPARTIDOS: 0

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró hoy que su pasaje al frente del conjunto albiceleste le genera una "enorme ilusión", porque se trata de un "momento de cambio y de tomar conciencia de todo lo que puede venir a futuro".

"Lo tomo con enorme ilusión, en este momento tan importante para el fútbol argentino, creemos que es un momento de cambio o de tomar conciencia de todo lo que pueda venir a futuro.

Creemos que en estos partidos que estamos al frente tenemos que aportar lo nuestro como cuerpo técnico, ponerle el pecho a la situación en estos seis partidos o lo que sea", explicó.

Sobre sus objetivos en estos encuentros amistosos que afrontará hasta final de la temporada (son seis programados), Scaloni valoró: "Queremos aportar la mayor cantidad de jugadores posibles para que el entrenador que venga pueda elegir de todos estos chicos que se van a poner la camiseta en estos partidos. Para nosotros sería valiosísimo que de esta convocatoria, de las que vengan y por qué no de las juveniles también puedan salir futuros integrantes, más allá del resultado, que seguramente sea importante".

El DT también explicó que la ausencia del capitán Lionel Messi fue acordada tras una charla telefónica, aunque aclaró que no sabe "lo que puede suceder a futuro".

"Hablé con Messi, es el único tema que voy a tocar puntualmente, pero a partir de esa charla, él no está en esta convocatoria para estos dos partidos. Lo que pueda suceder a futuro no lo hablamos.

Todos sabemos lo que representa Messi para nosotros, fue una charla bien, tengo una buena relación y fue en buen término", se limitó a responder Scaloni.

Messi fue una de las principales bajas en comparación a la lista mundialista para los amistosos que en septiembre próximo, en Estados Unidos, Argentina enfrentará a Guatemala y Colombia.

Por último, Scaloni aclaró: "ningún jugador se bajó" de la convocatoria para los próximos amistosos ante Guatemala y Colombia, por lo que la renovación en apellidos responde a que se necesita "sumar gente a esta aventura".

"No voy a hablar de ausencias puntuales, voy a hablar de los jugadores que están. Ningún jugador se bajó, nadie me dijo que no quería venir a la Selección argentina, todas las decisiones que tomamos (junto a Pablo Aimar y Martín Tocalli) fue por el bien de la Selección y por ver qué podemos aportar a la Selección argentina. Tenemos que sumar gente a esta nueva aventura. Tuve charlas con la mayoría de los jugadores, no con todos, y todos me dieron su disponibilidad", afirmó en conferencia de prensa en Ezeiza.

En ese sentido, aseguró que la renovación de la lista está enfocada en darle la primera experiencia a un montón de jugadores con "enorme potencial" y que tienen un "buen presente".

"Los convocados tienen un enorme potencial, están haciendo un buen presente la mayoría y es el momento de convocarlos, más allá de la edad porque pensamos a futuro, lo que tomamos como referencia es el momento y lo que puedan aportar a lo que queremos jugar", sostuvo.

