Gutiérrez asegura que no se frena la autovía a San Juan

La titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Patricia Gutiérrez, habló sobre el futuro de las autopistas y rutas nacionales comprendidas dentro de nuestra provincia.

“Deudas históricas, corrupción y desidia determinan hoy un panorama de obras paralizadas que, por fortuna, no afectarían a los mendocinos. Las obras de refacción en el Valle de Uco, Sur provincial y el camino a San Juan “sí se van a concretar”, dijo Gutiérrez.

Retrasos en obras: corrupción, ineficiencia e inflación

En relación al escenario de obras viales que por algún motivo no se han podido continuar, Patricia Gutiérrez dijo: “La parálisis de algunas obras en todo el país se debe a los aumentos en el cemento, los cuales los han tenido que enfrentar las empresas constructoras. En función de eso, se están acomodando los planes de trabajo para que esas obras no se paren. La mecánica que aplicamos es analizar cada una en todo el país bajo el mismo ritmo de trabajo que imprimimos con el exadministrador Javier Iguacel”, dijo la entrevistada y luego aclaró: “De todas maneras, y de acuerdo al decreto N° 691, se están actualizando los costos por el valor de los insumos. Cada vez que se eleva el 5 % del índice inflacionario. Todo de acuerdo a los datos que suministra el INDEC sobre el tipo de insumos que tienen las obras viales”.

En tanto, sobre el tramo de la ruta que une Pareditas con el Sosneado, la directora expresó: “Ahí hubo un inconveniente en su traza sobre 1.500 metros. Hay un cerro que nos obliga a un replanteo que prácticamente está concluido. Cambiaremos la traza de la obra para esquivarlo y es muy probable que la inauguración sea a finales de este año”.

Luego, en cuanto a anormalidades administrativas sospechosas en Mendoza, la funcionaria comentó: “En este caso no las hemos encontrado. Si bien la obra estuvo detenida, no ha sido por cuestiones que sí encontramos en otros tramos de rutas, como sobreprecios y otros oscuros asuntos que los elevamos a la Justicia para que sean investigados. En este caso, no hay nada raro y solo hemos tenido que acomodar montos por los costos que la inflación hizo disparar”.

Luego, en relación al ansiado tramo Bardas Blancas-La Pasarela de Malargüe, la titular de Vialidad a nivel nacional apuntó:“Aquí nos encontramos con otro problema: la empresa abandonó la obra por muchos años y tuvimos que rever el contrato, por eso hemos tenido que reiniciar las obras sobre esa traza que avanza a muy buen ritmo”.

Al respecto de los nichos de corrupción que hoy investiga la Justicia, la administradora general expresó: “Nos hemos encontrado con muchos sobrecostos en esta obra pública, cuestión que mi antecesor Javier Iguacel aportó a la Justicia. Hay muchos arrepentidos que respaldan lo que hemos denunciado ante los estrados judiciales y, lamentablemente, todo esto tiene su impacto en las obras en sí, que junto a la inflación hace que tengan sus retrasos y, por consiguiente, sus plazos de finalización. Aún así, por lo menos en Mendoza se van a concluir”.

Cuentas pendientes en Mendoza

¿Qué pasará con las rutas a San Juan y la nueva a Malargüe? A esta altura, este tipo de interrogantes son muy lógicos ante una provincia que espera ejecuciones viales importantes, desde hace décadas, obras muy prometidas y finalmente incumplidas por sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, dejaron en la nada a muchos mendocinos del Sur, Norte y Valle de Uco, por eso se comprende el escepticismo cuyano cuando fueron anunciadas por el gobierno de Cambiemos.

Esta sensación negativa se hizo piel ciudadana en los últimos meses, cuando la administración nacional mostró sinceridad en los problemas económicos del país, recurrir al FMI y los anuncios de necesarios ajustes que implica el acuerdo con el organismo internacional de crédito.

“Ahora parece que el temido ajuste, por ahora, no llegaría para obras viales comprometidas. Pero aún así se podrían producir retrasos por costos inflacionarios que hacen recalcular los montos de inversión. De todas maneras, desde el organismo vial nacional se ha asegurado que la doble vía sobre la Ruta Nacional Nº 40, que une en 165 kilómetros a Mendoza y San Juan, finalmente se concretaría, lo mismo sucedería con los tramos Pareditas (San Carlos) y El Sosneado (San Rafael); Bardas Blancas (Malargüe) y La Pasarela (Malargüe). Estas últimas obras, están a punto de inaugurarse, más allá de todos los contratiempos que han tenido en su momento”, dijo.

“En estos momentos, en la provincia de Mendoza no hay ninguna obra pública vial parada y aprovecho para aclarar que la única obra, que tuvo cierto retraso en su inicio, es la autopista norte desde el Aeropuerto hasta Lavalle, donde el tema son algunas expropiaciones que se tienen que hacer sobre la traza y que se están solucionando. Hay que recordar que allí hay un monto de inversión de un poco más de $2.000 millones”, comentó Gutiérrez.

Finalmente, con respecto de la concreción final de la estratégica autovía que une a ambas provincias, la administradora general del organismo vial respondió: “Esa obra se va a concretar, porque es una obra priorizada y comprometida por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por lo tanto se va a realizar”.

