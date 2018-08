Macri sobre los cuadernos: "Hemos permitido que toda la verdad salga a la luz"

COMPARTIDOS: 0

El presidente Mauricio Macri se refirió anoche a la posibilidad de que Cristina Kirchner termine detenida en el marco de la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, que develaron la red de corrupción alrededor de la obra pública durante el gobierno kirchnerista: “Muchos dicen que no me conviene”.

En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, que emitió el canal CNN, el Jefe de Estado afirmó que la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli “le conviene y es fundacional para la Argentina”.

“Estoy muy contento que sea en mi presidencia, durante mi Gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Algo que me comprometí con los argentinos es que la verdad esté sobre la mesa, y que la ley es la misma para todos, que no había más privilegios frente al no cumplimiento de las leyes. Eso es lo que está sucediendo en la Argentina”, reconoció.

No es la primera vez que el Presidente hace referencia al escándalo que se desató luego de que los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido, tomen estado público y se conviertan en la base de una causa que investiga un circuito de corrupción en los años en los que Cristina Kirchner gobernó el país.

“Necesitamos que la Justicia nos diga si esto es verdad y que nos demuestre que no hay impunidad”, aseguró Macri la primera vez que se expresó sobre el tema. Fue durante un acto en Quilmes en los primeros días de agosto. Ese día envío un mensaje contundente a los ex funcionarios del kirchnerismo involucrados en la causa. “No queremos más políticos que nos digan que vienen a terminar con la pobreza y la única pobreza con la que terminan es la de ellos”, sostuvo.

LEA MÁS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-18-21-30-4-maria-eugenia-vidal-reconozco-que-la-gente-no-la-esta-pasando-bien

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-19-9-34-43-le-pusieron-un-traje-de-preso-a-un-busto-de-nestor-kirchner