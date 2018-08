Oyarbide habría recibido dinero a cambio de resoluciones favorables a funcionarios

El ex juez federal Norberto Oyarbide figura en los cuadernos del chofer Oscar Centeno por recibir dinero de parte de ex funcionarios nacionales a cambio de firmar resoluciones favorables.

De acuerdo a las anotaciones de Centeno, Oyarbide se reunió con ex funcionarios kirchneristas en su domicilio particular, en los tribunales federales de Comodoro Py y en distintos restaurantes.

Una de los primeros encuentros consignados en los cuadernos fue el 3 de septiembre de 2013 con el entonces secretario Roberto Baratta y con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el restaurante Sagardi.

Luego, aparece otra del 6 de septiembre de ese año, entre Oyarbide, Baratta y Nelson Lazarte, su ex secretario privado, en el despacho que tenía el ex magistrado en los tribunales federales de Comodoro Py.

El 17 de octubre de 2013, Oyarbide -según habría consignado Centeno- se encontró nuevamente con Lazarte en el restaurante Estilo Campo, de Puerto Madero, y le entregó una resolución, situación que se repitió en el mismo lugar el 14 de octubre de 2015.

Otra de las reuniones, según consta en los cuadernos y lo cita la Justicia en la acusación, fue en el domicilio de Oyarbide, donde Lazarte le llevó dinero y también se retiró papeles.

El ex juez, que fue citado a indagatoria por esta causa, expresó este jueves su deseo de presentarse "ahora mismo" a declarar y negó haberse reunido con Baratta fuera del juzgado.

"Quisiera ir ahora mismo al Juzgado pero no he recibido notificación, me enteré por los medios que estoy entre los nominados para prestar declaración indagatoria. Esto es un escándalo porque generó un revuelo que me ha preocupado", sostuvo Oyarbide.

En declaraciones a C5N, el ex magistrado señaló: "Me siento con expectativa y muchísimos deseos de decir las cosas verdaderas y además quiero que se contraste lo que yo digo con lo que tiene (el juez Claudio) Bonadio y (el fiscal Carlos) Stornelli".

"Jamás tuve una reunión con Baratta, a quien conozco por la causa de Sueños Compartidos, donde aparecía como involucrado un sector de funcionarios", resaltó.

Además, negó haberse reunido con el ex funcionario "fuera del Juzgado", pero admitió que "pudieron existir llamados desde el teléfono oficial del Juzgado hacia el Ministerio de Planificación".

El ex magistrado aseguró que se presentará la próxima semana en Comodoro Py para confirmar que el hecho esté lo suficientemente claro y dijo que tanto Bonadio como Stornelli deberán dar las explicaciones referidas al origen del hecho en el que se lo involucra.

"Mi ansiedad es tan importante que estoy que me salgo de la vaina por ir en este mismo momento a Comodoro Py. De todos modos la semana que viene ahí estaré y expresaré todo lo que conozco sobre el tema", agregó.

