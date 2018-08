Flavio Mendoza derrapó con un tuit xenófobo

COMPARTIDOS: 0

Parece que Flavio Mendoza no tuvo una buena noche de miércoles y por eso, hoy se descargó en Twitter con un fuerte comentario xenófobo.

El bailarín se enojó luego de no recibir el trato esperado por parte de una pizzería ubicada en el barrio porteño de Palermo y expresó: “Fuimos al Almacén de pizza enfrente a Plaza Armenia. Entramos 10 y 35 y lo primero que nos dicen es: ‘Cerramos a las 12’. Éramos 20 personas. Después se quejan que no hay trabajo, patas sucias. No les piso mas el rancho”.

Cuando más de un usuario comenzó a critiacarlo por su falta de compresión con los empleados del local, Mendoza se deschavó y respondió: “Que ridiculez los comentarios sin saber por que lo digo. No es forma de recibir a los clientes y encima los empleados todos extranjeros. ¿Saben por qué? Por que con ellos trabajan por unos meses y hay miles de argentinos sin trabajo, pero bueno digan lo que quieran. Chau chau”.

