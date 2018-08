José Kemelmajer sigue pensando en Rusia

COMPARTIDOS: 0

Aunque el Mundial terminó hace ya un par de semanas y la participación de Argentina en el mismo se acabó hace más de un mes, hay un rincón en la provincia donde Rusia está bien presente cada sábado. Es que el humorista José Kemelmajer presenta, cada fin de semana, su clásico unipersonal Ensalada ruso, a las 22 en el Club Gimnasia y Esgrima (en Gutiérrez al 261, de Ciudad).

En una entrevista con Así estamos, por Estudio 91.7, el actor analizó el presente del teatro y el arte en general y, por supuesto, habló sobre su obra.

“Creo que el arte no es algo que uno tiene, es algo que lo tiene a uno. Más allá de que se podría decir que el arte es ‘saludable’, los que sentimos que el arte está adentro de nosotros, no le podemos escapar; y tiene cosas fantásticas y también muchos sinsabores”, reflexionó Kemelmajer que, por otra parte criticó a los que “asocian el trabajo artístico con no trabajar”.

“El parir un producto artístico, en general, demanda un trabajo inmenso”, aseguró.

En Ensalada ruso, José Kemelmajer encarna las peripecias y revive los sentimientos de un inmigrante ruso que, dejando atrás su tierra natal, su madre y su novia Sarita a mediados del siglo XX, parte a la conquista del “sueño americano” para fundar su sastrería. “Cuando la gente vaya a ver Ensalada ruso, va a ver un trabajo muy sencillo, porque en realidad es un homenaje al inmigrante desde un lugar que tiene una composición de una obra infantil, pero le pongo una intensidad a cada uno de los personajes y a la historia que creo que el espectador no se va de la misma forma de la que llegó. Es que intento hacerlo vivir algo intenso”, explicó.

Por último, el humorista habló sobre su laburo y dijo: “Es tanto lo que uno expone de sí cuando se expone, que el trabajo tiene una demanda muy importante de uno. Y creo que si no ponés el cuerpo, el trabajo no resulta, de ninguna forma. Sí que ponemos el cuerpo y está bien que así sea; de todos modos reivindico la palabra vocación y yo no podría vivir si no me dedicara a esto que me dedico”.

Sobre ‘Ensalada ruso’

Día y hora: sábado, a las 22.

Lugar: Club de Gimnasia y Esgrima (en Gutiérrez al 261, de Ciudad)

Entradas: $300 (con comida incluida)

Reservas al 425-0315

MÁS NOTICIAS

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-1-15-38-55-en-agosto-netflix-suma-16-peliculas-a-su-cartelera

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-1-14-37-7-se-estrena-la-nueva-produccion-del-taller-de-pepe-monje