El chofer de Baratta: "Los cuadernos son míos"

Oscar Centeno, el ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, declaró como imputado colaborador ante el fiscal federal Carlos Stornelli y reconoció que eran suyos los cuadernos en los que asentó el retiro de bolsos de empresarios y su distribución en domicilios de ex funcionarios del kirchnerismo.

Centeno declaró luego de acordar con el fiscal Carlos Stornelli acogerse a la figura de imputado colaborador y, al término de la audiencia, se trasladó junto al representante del Ministerio Público al que fuera su domicilio en la localidad de Olivos para presenciar un allanamiento.

Esos cuadernos en poder de la Justicia son la principal prueba que hay en la causa contra varios empresarios y ex funcionarios, de cuales 14 ya fueron detenidos; mientras que un total de 18 fueron citados a indagatoria, como la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario Oscar Parrili y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Más allá del reconocimiento de la prueba principal que pesa sobre los acusados, Centeno declaró sobre el contenido de esos cuadernos y ahora los investigadores se abocarán a corroborar sus dichos.

"No hay palabras. Hay secreto de sumario", se limitó a señalar Stornelli ante la prensa luego de participar del allanamiento en las casa donde Centeno conviviera con su esposa hasta 2016.

