BOMBA | Mirta Legrand confirmó noches de sexo entre Maradona y Wanda Nara

COMPARTIDOS: 0

Lo desveló la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, en su programa asegurando que fue “testigo auditiva” de los encuentros sexuales entre Maradona y la vedette, entonces casi una adolescente.

Tenía 18 años cuando fue cazada luciendo unos calzoncillos de Maradona en la casa de un amigo de ‘El Pelusa’. Sin embargo, ella siempre desmintió que mantuvieran una relación pero ahora la presentadora Mirtha Legrand ha desmontado su versión.

“Yo estaba haciendo unos almuerzos en Mar del Plata, en el Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella. ‘¿Por qué no me invitás a tu programa?’, me dijo, y yo le respondí. ‘¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir’”, comenzó contando Mirtha Legrand.

“Estaba en la suite presidencial y ellos al lado, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, yo no sé qué hacían. Esto que cuento es verdad, pasó hace años”, añadió.

“El día que ella sale con el calzoncillo nosotros estábamos en el piso de ‘Intrusos’ y ella iba avisando por teléfono cuando iba a salir”, desveló otro de los tertulianos. “Es más viva que todos nosotros”, aseguró Legrand sobre la habilidad de Wanda para conseguir atención de los medios.

Te dejamos el Backstage de Wanda Nara que hizo pra la revista Hombre:

El Ciudadano te deja la mejor galería de fotos de la rubia para que la disfrutes:

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-19-19-5-4-fotos-nicole-neumann-a-los-besos-con-su-nuevo-novio

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-18-12-12-54-fotos-sol-perez-se-dio-un-durisimo-golpe-bailando-en-un-ensayo-video-2018