¿Racismo en la Superliga?

Iván Arboleda, el arquero de Banfield, cargó contra el volante y capitán de Gimnasia, Fabián Rinaudo acusándolo de que el hombre del Lobo platense lo insultó.

Todo ocurrió cuando el joven de 22 años quedó tirado el piso por un golpe en su hombro. En ese momento, Rinaudo se le acercó y, según contó Arboleda, lo insultó, durante una jugada en la que creyó que hacía tiempo. La denuncia ante los medios llegó después del partido en el que arquero colombiano de Banfield atajó en el 1-0 sobre Gimnasia LP.

"Es un acto de racismo", dijo Arboleda sobre lo que sucedió en la cancha con Rinaudo.

"Es algo que no puede cometer un jugador como él, de experiencia. Él piensa que por ahí fue mentira, pero tuve un golpe en el hombro. Se me acerca y me dice 'mancha, negro de mierda'. Una cosa de locos, que un jugador como él de experiencia me diga eso, no está bien me parece", relató.

