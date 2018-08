El Expreso buscará la victoria ante Argentinos Juniors en Paternal

COMPARTIDOS: 0

Godoy Cruz visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de la Paternal, a partir de las 17.45 por la segunda fecha de la Superliga buscando sumar de a tres como en el debut de local ante Estudiantes de La Plata.

El partido tendrá a Pablo Echavarría como árbitro y tendrá la televisación de Fox Sports.

El conjunto de Diego Dabove comenzó el torneo con una victoria en el estadio Malvinas Argentinas derrotando sobre el final 1 a 0 al Pincha. La idea del Expreso es ir a buscar una victoria a la Paternal que le permita seguir de buena racha en el comienzo del certamen.

En cuanto al once que pondrá el conjunto mendocino en cancha, Dabove deberá realizar un cambio obligado debido a la expulsión de Juan Andrada frente a Estudiantes. En su lugar estará Fabián Henríquez que debutará en el once por primera vez en el año. No habrá cambio táctico y el entrenador tombino utilizará el 4-3-3 que le ha dado excelentes resultados el semestre anterior.

Por el lado de Argentinos Juniors, cayó por 1 a 0 en su visita a Gimnasia y se confirmaron las lesiones de Damián Batallini y Fausto Montero.El delantero sufrió una lesión fibrilar en el isquiotibial de la pierna izquierda, mientras el ex Unión padece una distensión grado 1 ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

El entrenador Alfredo Berti podría colocar en la mitad de la cancha a Francis Mac Allister o a Matías Romero, mientras Hernán Toledo y Francisco Ilarregui, ambos recién llegados como refuerzos, pelean por una plaza en el ataque.

Si bien el exentrenador de Independiente Rivadavia no confirmó el equipo se espera dos cambios teniendo en cuenta el equipo que cayó ante el Lobo platense.

Fausto Montero y Germán Batallini serán los ausentes esta tarde por lesiones y en sus lugares estarán Francis Mac Allister y Hernán Toledo.

Así fueron los últimos partidos entre el Tomba y el Bicho:

En cuanto al historial el Expreso está arriba por 1 partido sobre el conjunto de Paternal:

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Jalil Elías, Fabián Henríquez, Iván Ramírez, Ángel González; Santiago García, Leandro Lencinas

Argentinos Juniors: Lucas Chávez; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Gastón Bojanich, Mauro Maidana; Gastón Machín, Francis Mac Allister, Leonardo Pisculichi, Oscar Junior Benítez; Raúl Bobadilla, Hernán Toledo. DT: Alfredo Berti

