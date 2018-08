FOTOS | Sol Pérez se dio un durísimo golpe bailando en un ensayo

COMPARTIDOS: 0

La ex “chica del clima” se prepara arduamente para estar a pleno en la nueva edición del Bailando por un Sueño 2018 que está próxima. Sin embargo, en uno de sus ensayos tuvo una duro traspié con su partenaire de baile y cayó “feo” al piso.

Sol Pérez se encontraba ensayando con su colega, Fernando Bertona cuando falló la coordinación de un movimiento de ambos y Sol terminó en el piso.

Según explicó, “la sobrina de Pérez” el golpe fue mucho más fuerte de lo que se ve en las imágenes del video que captó el momento.

“En el video se ve grave, grave, grave, pero yo me agrupé y puse las manos. Lo que pasa es que estoy muy cansada y ya el cuerpo, en las últimas pasadas, ni me responde. Caí pero puse los codos” explicó Sol Pérez al ser consultada por el durísimo golpe y su salud en La previa del Show.

Además habló sobre cómo lo tomó la caída de ella, su compañero Fernando Bertona: “Pobre Fer que se quería morir porque no me deja caer nunca. Y Sole también que es lo más. Pero nada, no fue grave" concluyó la rubia.

