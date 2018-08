Día del Niño: qué regalar a tus hijos ¿tiempo o juguetes?

COMPARTIDOS: 0

Cuando llega el día del niño se llenan las jugueterías y los diarios de promociones con ofertas e ideas de regalos para los hijos, aunque los especialistas advirtieron que, en esta fecha, es importante recordar que es el juego y no los juguetes en si mismos, lo que es esencial para el desarrollo del pequeño.

"El juego cumple una función esencial para el aprendizaje. Los niños aprenden desde el nacimiento y son los padres o los cuidadores del niño los que van a brindar experiencias que ayuden al niño a aprender. Recordemos también que crecer en un hogar que nos brinde amor, seguridad y confianza es el aspecto más relevante de lo que llamamos ambiente", explicó Viviana Enseñat, coordinador de la Unidad de Pediatría del Desarrollo del Hospital Británico. .

Enseñat remarcó que en cuanto a los juguetes, un aspecto favorable, es el hecho de que a través de los mismos se puede "dar una oportunidad al niño y al adulto para estar juntos y jugar".

"Lo importante acá es que ambos disfruten de la interacción, ya que es eso -el disfrute compartido entre ambos y la participación del adulto siguiendo el interés del niño- lo que potencia el desarrollo cerebral", remarcó la pediatra.

A la hora de elegir un juguete la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomendó que sean suaves, fáciles de agarrar, livianos, lavables, no inflamables, no tóxicos, irrompibles y durables.

Además, sugirió no dejar al alcance de la mano juguetes menores a 5 centímetros; comprobar que el juguete ofrecido no tenga partes que pueda romperse o salirse (botones, pilas, etc); los muñecos de peluche deben tener costuras firmes y si tienen felpa esta debe ser de pelo corto; no dejar que duerman con juguetes que funcionen con pilas o baterías; tirar inmediatamente los envoltorios de juguetes nuevos y no dejar que los chicos (sin importar la edad) jueguen con globos rotos o bolsas plásticas.

Enseñat afirmó que, teniendo en cuenta el desarrollo cerebral por un lado y la seguridad de los niños por el otro, "es importante no asociar precio con "buen juguete" y elegir el juguete de acuerdo a la edad y al nivel de desarrollo del niño".

"Los padres o cuidadores pueden observar las habilidades de su hijo y a partir de ahí ayudar a potenciarlas, por ejemplo: si Juan de 18 meses está haciendo una torre y lo mira al papá o a la mamá, ellos pueden aprovechar la oportunidad para darle la idea de hacer un garage o una casita. Acá es importante como padre no ser intrusivo y dejar que el niño tome la iniciativa y a partir de ahí brindarle ideas", remarcó.

La especialista en pediatria manifestó que "en el momento de jugar hay que acordarse de estar presentes en cuerpo y mente (por ejemplo: no contestar ni mirar el celular)".

"Además, ofrecer juguetes que sean seguros y apropiados al nivel de desarrollo al mismo tiempo de tratar de evitar comprar juguetes que no permitan que el niño use la imaginación. Es importante incorporar libros y revistas a la hora de elegir juguetes para jugar y leer juntos", añadió.

La especialista también indicó que "es importante que aprovechemos la ocasión del Día del Niño para pensar que es lo más trascendente que le vamos regalar ese día y todos los días que compartimos junto a nuestros hijos".

