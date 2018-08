AUDIO | Moria Casán abrió la boca: criticó a Tinelli y a Intrusos en el espectáculo

COMPARTIDOS: 0

Moria Casán estalló de furia contra todo (los programas de los que forma/ó parte) en las últimas horas, y el audio salió a la luz en TN Show.

Algunas de las sentencias que arrojó Moria sobre la mesa, fueron: “El Bailando me hartó, me sentía un decorado”, “Intrusos estaba muy oscuro, perdía con todos”, “Hay muchas minas que tienen el físico caído”.

En el audio (que podés escuchar al final de esta nota), la “One” empieza diciendo: “Todas las personas, los capos, hasta (Marcelo) Tinelli me dice ‘Moria humanizaste al panel. Es extraordinario. A mí me fascina cómo hacés Incorrectas, pero me fascina más ver cómo hacés Intrusos, será que tenés más tiempo, es como un guante para vos. Es impresionante cómo lo dinamizaste’. Divino”.

Casán también se refirió al rating que tiene “Intrusos en el espectáculo”.

“Son puras felicitaciones. Se empezaron a enganchar de vuelta con Intrusos, que habían dejado de verlo porque estaba muy oscuro, muy para abajo. Bueno, de hecho, el rating no los acompañaba, perdía con (Nicolás) Magaldi. Perdía con todos el caballero (por Jorge Rial), pero bueno, son épocas. Siempre ha sido un programa líder y lo bueno que tiene es que ahora la gente se engancha” revela Moria en el audio.

Sobre el final de la grabación que se filtró, la conductora de Incorrectas, cuenta porque se distanció con el mega conductor del Bailando, Marcelo Tinelli y de su trabajo como miembro del jurarado de dicho programa.

“Después de mucho tiempo siempre la misma cosa en la tele, la felicidad de irme del Bailando, me sentía un decorado. ¿Vas a pelear con cuanto cada cuatro de copa hay? ¡Basta, me harté! Todo bien. Amé ese programa mientras lo hice, pero mirá qué bien, ¿no? Cuando yo decido cosas digo ‘este año me voy a dedicar a la tele y así fue’, por lo menos hasta ahora”, arrojó Moria en una reflexión que "cortó el aire" por su cargado nivel de ironía.

El audio:

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-16-19-18-57-foto-la-diminuta-bikini-verde-que-uso-selena-gomez-que-exploto-instagram-2018

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-16-18-31-37-becky-g-leslie-grace-y-cnco-presentan-diganle-instagram-2018