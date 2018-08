Preocupante crecimiento de robos de ruedas en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Aseguradoras de autos que operan en Mendoza denunciaron una ola de robos de ruedas de automóviles. Según información relevada por El Ciudadano sobre diez empresas de seguros, en total se denuncian entre 30 y 40 casos diarios.

Si bien la mayoría de los casos corresponden a siniestros reales, todas las compañías consultadas coincidieron en que muchos episodios responden a ‘autorrobos’ por parte de los clientes.

Dos robos por hora

Al margen de las declaraciones por parte de las aseguradoras, fuentes policiales confirmaron el crecimiento geométrico de neumáticos, donde se calcula que las bandas denominadas “robarruedas" cometen dos delitos de ese tipo por hora.

Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Ciudad (en ese orden), son los municipios más afectados por esta problemática que mueve miles de pesos en el mercado negro.

“Quienes dejamos los autos estacionados en la calle es probable que al despertar nos encontremos con una desagradable sorpresa. Ya casi no hay vecinos que no tengan alguna experiencia de este tipo", dijo Estela, una vecina de Villa Hipódromo a la que ayer le robaron las cuatro ruedas de su auto. “No tengo plata para pagar una cochera y por eso hoy me encontré con el auto sobre ladrillos”.

En tanto, la mujer estimó que el robo de ruedas se convirtió en “habitual en la zona” y que se comete al estremecedor ritmo de “dos o tres por día, solo en el barrio mencionado".

Según comentaron especialistas en este tipo de hurtos, los delincuentes generalmente circulan en camionetas, que estacionan cerca del vehículo al que van a despojar de las ruedas.

“Vine de trabajar, a las 15. Veo dos autos sin ruedas, pensé que me había salvado, pero no. Lamentablemente ya me había pasado. El auto es un regalo de mi papá", contó un joven damnificado en declaraciones a la prensa.

Según informes citados por el matutino, en el 70% de los robos parciales de autos, los delincuentes se llevan al menos una rueda, mientras que datos oficiales en base a denuncias dan cuenta que se roban una rueda cada cinco minutos en el país.

El robo de ruedas creció porque la gente compra robado

El experto en seguridad Fabián Pens sostiene que la actividad delictiva se sustenta en gran parte en la costumbre de los usuarios de buscar ahorrarse unos pesos y comprar ruedas en el mercado negro.

“Hay que repetirlo las veces que haga falta. Somos una sociedad absolutamente hipócrita, que reclama mayor seguridad, pero al mismo tiempo no tiene escrúpulos al comprar autopartes de dudoso origen o con la plena conciencia de que fueron robadas. El Ciudadano que compra ilegal tiene claro que probablemente la rueda u otra autoparte que pagó a menor precio provenga de un hecho de extrema violencia, que le puede pasar a él mismo en algún momento", sostuvo Pons.

Autorrobos

Según los cálculos de las empresas de seguro, de cada diez casos, tres corresponden a autorrobos. “En el 2017 descubrimos 90 autorrobos de ruedas. Esto sucede porque muchas compañías no piden denuncia policial para hacer el recambio” comentaron desde la Asociación de Productores de Seguro.

