Diego Maradona fue duro con Carlos Tévez, la Superliga y la Selección argentina

Diego Maradona, presidente del Dinamo Brest, declaró con furia que está cansado de las comparaciones entre él y Lionel Messi y cargó contra la Selección argentina, se descargó contra los dirigentes del fútbol argentino y también criticó al delantero de Boca Carlos Tévez.

El Diez aseguró que le daría "aire" y un "respiro" al futbolista Lionel Messi en relación a la Selección argentina a la vez que dijo que le diría "´jugá en Europa, no viajes más, que no te usen más" mientras que indicó que para el jugador del Barcelona "no es necesario que se esté moviendo por plata".

"No tendría que ir a un amistoso sólo porque la Selección gana más con él, eso lo hacía conmigo Grondona también, pero nosotros en aquella época teníamos menos plata que el Chavo. Hoy para Messi no es necesario que se esté moviendo por plata", señaló.

Maradona manifestó que los jugadores de la Selección argentina "tienen su parte de culpa" por el fracaso del equipo nacional en el Mundial de Rusia y aseveró que "nunca se hicieron cargo".

Al ser consultado acerca de si no se hicieron cargo por orgullo o por estrellato, dijo: "No podría definirlo con precisión porque la plata está en los bancos, nadie juega con la plata encima, pero ya en la cabeza te resuena que estás salvado, que sólo tenés que correr y no transpirar la camiseta, como hacíamos en mi época".

"Si a mí me ponen la plata enfrente y la gloria, yo prefiero quedarme con la gloria. La gloria a mí me va a hacer grande y me va a dar el día de mañana más plata de la que tengo hoy", expresó, tras lo cual dijo acerca de la gloria lograda en su época: "No me la van a sacar nunca, yo soy distinto de todos".

Asimismo declaró: "Yo no me comparo con nadie. Me quieren hacer siempre decir algo de Lio, pero no voy a decir nada porque conmigo se comportó siempre diez puntos, pero Maradona hay uno solo, y que se dejen de hinchas las pelotas".

Al hacer un balance del Mundial, señaló: "Se hacen las cosas tan mal que no podés hacer un análisis. Venimos de cuatro años de lo peor y vamos otra vez a lo malo, tomamos decisiones malas. Te dicen que no hay plata en la AFA y le hacen un contrato de 20 millones de dólares a Sampaoli... no merece análisis".

"No quiero hablar de esos temas porque me pongo mal. Porque fui, soy y seré parte del fútbol argentino, le pese a quien le pese. Hoy están hablando de un montón de entrenadores y a mí no me nombró nadie", expresó.

Más tarde dijo que le parece "una cosa tremenda" que se nombre a Jorge Almirón como técnico, tras lo cual indicó: "La Selección me sigue interesando como siempre, pero ahora estoy definiendo todo el trabajo en Bielorrusia (manejará el fútbol del FC Dínamo Brest) y después veremos qué pasa".

El astro argentino comentó: "Si hay que elegir, me quedo con el ´Flaco´ (César) Menotti (para dirigir a Argentina), pero con una versión moderna. Le cambiaría algunas cosas, como el achique. Después, no hay nada. Todos los nombres que se tiran en la TV son ilusiones. (Diego) Simeone no va a venir ni se le ponen un camión de guita. Creo que no quiere meterse en un quilombo que viene desde que los hijos de Grondona eran chiquitos".

El campeón del mundo en México 86 criticó a Carlos Tévez por su cercanía a Macri: "Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el jugador del pueblo. Si me dice que es el de siempre, lo voy a seguir bancando". "No hablé con él desde que volví a la Argentina. Lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque si no...".

