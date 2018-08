Escuela Arístides Villanueva: "Hay ratas, no lo podemos negar"

COMPARTIDOS: 0

Los padres de los alumnos que asisten a la escuela Arístides Villanueva, en calle Pedro Molina de Ciudad, presentaron denuncias sobre la presencia de ratas en el establecimiento. Incluso, algunos han afirmado que sus hijos se han intoxicado debido a la plaga existente en el lugar.

Nancy Soler, directora del colegio, confirmó a El Ciudadano la existencia de roedores, pero también aclaró los trabajos que se han llagado a cabo para combatirlos: "la presencia de ratas es verdad, no lo vamos a negar, por eso se han hecho hasta la fecha tres desratizaciones. Esto se debe al movimiento que se ha producido en el suelo, debido al arreglo de calles que se está llevando en la zona. Toda el área se encuentra contaminada de roedores, por eso la Municipalidad de Capital también ha realizado una desinfección para controlar esta plaga".

Y agregó "la última desratización se llevó a cabo el sábado 28 de julio y, lógicamente, están apareciendo los roedores muertos. La empresa Saneamientos Cuyo fue quien la realizó, con todos los protocolos de seguridad correspondiente y se deben realizar tres controles en los próximos días".

Al ser consultada sobre el procedimiento que llevó a cabo el colegio al enterarse de la plaga, Soler afirmó "el colegio hizo un pedido de presupuesto especial a la DGE para realizar la última desinfección. En el día de ayer, se hizo presente el licenciado Sergio Quiroga, miembro de Infraestructura Escolar, quien nos aseguró que la escuela está en condiciones se uso y total seguridad para los niños".

Con respecto al enojo de los padres ante esta situación, la docente resaltó: "se informó de los trabajos realizados en afiches en la puerta del colegio. Los padres están muy molestos, porque según aducen ellos hay niños intoxicados, pero solamente hoy una mamá me presentó un certificado médico informando que su hijo tiene gastroenteritis aguda. De los demás alumnos, no tengo comprobantes de que hayan estado enfermos. No creo que los padres mientan al respecto, pero no podemos certificar que se han intoxicado debido a una cuestión escolar".

Desde el departamento de prensa de la DGE, informaron que cada vez que sea necesario, se brindará el presupuesto necesario para el proceso de desratización y, que además, se llevará a cabo un trabajo coordinado con el municipio para la desinfección. Es decir, que en algunas ocasiones el trabajo lo harán empresas privadas y en otros la municipalidad, e hicieron hincapié en que una vez realizado el pedido, la acción se realiza en el momento.

¿Cómo se realiza un proceso de desratización?

El licenciado en Higiene y Seguridad, Cristian Vera, explicó: "lo primero que se debe realizar es puntualizar los focos, conocidos como "puntos rojos". Una vez identificados, se puede trabajar con cebos con pegamento o veneno, colocar tres o cuatro de estos y esperar entre 5 o 7 días para verificar el resultado. Si la cantidad de cebos colocados han desaparecido por completo,eso quiere decir que estamos frente una plaga importante, si sólo faltan uno o dos, el problema puede ser menor.

Con respecto al tiempo que lleva combatir a los roedores por completo, el especialista afirmó "todo depende de la cantidad de ratas existentes y de las condiciones del lugar, pero el tiempo mínimo estimado es un mes".

