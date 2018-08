VIDEO: encaró a Ricardo Centurión en un supermercado y le ofreció "guantes"

COMPARTIDOS: 0

Uno de los jugadores más polémicos y talentosos que tiene la Argentina, Ricardo Centurión, pasó un muy mal momento cuando fue a comprar a un supermercado.

Un video muestra como un sujeto lo encara dentro del comercio para insultarlo e incluso invitarlo a pelear.

Al principio, se puede ver al "10" de Racing diciéndole a este hombre: "Me saludaste, te saludé. Me pasaste por al lado, me saludaste y yo te contesté".

La persona que increpa a Centu, hace todo para “sacarlo” y que todo termine de manera escandalosa, ya que le dice: "Pero si sos famoso y la gente te saluda tenés que ser más educado". Todo se pone “áspero” cuando el sujeto le dice: "Sos un pajero. Cuando te agarre el Rojo te rompe el orto. Si tenés huevos, te espero afuera. Andá a salir en los medios".

A las pocas horas, Centurión dejó un mensaje en Twitter que demostraba lo indignado que se había quedado por lo que le sucedió:

"Es increíble que no pueda salir a un supermercado y que no me dejen en paz. Eso no fue nada, estuvo a punto de pegarme afuera del súper", escribió.

EL VIDEO CON EL MOMENTO TENSO EN EL SUPERMERCADO:

