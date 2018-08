Dos décadas cantándole a la reina

COMPARTIDOS: 0

Aunque Freddie Mercury lleve muerto casi 30 años y Jhon Deacon esté retirado desde 1997. Aunque Brian May y Roger Taylor ya no sean lo que alguna vez fueron, hay una banda bien al Sur del planeta que día a día revive los sonidos de Queen. Se trata de Dios Salve a la Reina, agrupación rosarina integrada por Pablo Padín (voz), Francisco Calgaro (guitarra), Ezequiel Tibaldo (bajo) y Matías Albornoz (batería) que lleva dos décadas perfeccionando el sonido del emblemático grupo británico que marcó un antes y un después en la historia del rock y el pop.

Para celebrar su aniversario, los rosarinos llegan mañana al auditorio Ángel Bustelo (en Virgen del Carmen de Cuyo al 611, de Ciudad) recreando el legendario recital de Wembley de 1986. “Tomamos el show de Wembley como base, que fue muy emblemático para ellos (Queen), porque ya que estamos celebrando los 20 años de carrera y sabiendo que ese show era tan particular y tan conocido, creímos que era lo mejor para festejar”, dijo a El Ciudadano Matías Albornoz.

Por otra parte, el baterista que aclaró que el espectáculo en la provincia vendría siendo “un Wembley del 86’ mejorado”, porque “tiene todos los hits”, aseguró: “Es fuerte llevar 20 años tocando Queen, porque es prácticamente la mitad de nuestras vidas”. “Nunca hemos llegado al punto de cansarnos por sacar canciones de Queen, porque siempre vamos descubriendo y vamos hilando tan fino, con tantos detalles, que hay cosas nuevas para aprender y para sacar todos los días”, admitió.

Gracias a Queen, Dios Salve a la Reina puede vivir de la música desde hace muchos años, pero además, gracias al grupo de Freddie Mercury, los rosarinos lograron lo que pocos argentinos pudieron: llenar teatros y estadios en América del Norte, Europa y hasta en el Lejano Oriente como “el mejor tributo a Queen del mundo”. “Siempre estamos tocando. Todo el tiempo surgen lugares y países nuevos. Está toda nuestra energía metida en esto. Queen es una banda que gustó en muchas partes del mundo. Incluso hemos tocado en lugares como Rusia, Ucrania o Japón. Creo que solo una banda como Queen nos permite llegar ahí. Además, el público canta las canciones y te da una energía buenísima”.

Como si la similitud sonora con Queen no fuese suficiente, los músicos de Dios Salve a la Reina suben al escenario con un look que realmente revive el glamour del grupo creador de los hits Don’t stop me now, Bohemian rhapsody o We will rock you. “El parecido que tiene Pablo (Padín) a Freddie (Mercury) es muy impactante y eso es gran parte del show. Sumado a la puesta en escena, el vestuario de todos, el sonido y las luces, genera un clima que lleva a la gente a la ilusión de estar viviendo en la época en la que Freddie estaba arriba del escenario”, comentó Matías Albornoz.

“Pretendemos generar la magia de la banda original”, aseguró el batero de la agrupación que mañana, a partir de las 22, hará lo que mejor sabe hacer: cantarle a la reina... cantarle a Queen.

Dios Salve a la Reina en Mendoza

Día y hora: hoy, a las 22

Lugar: auditorio Ángel Bustelo (en Virgen del Carmen de Cuyo al 610, de Ciudad)

Entradas: $400 (general), $500 (preferencial), $600 (VIP), $800 (gold) y $1000 (platinum). En Tarjeta Nevada (Las Heras 419, Ciudad), Maxi Mall (en San Martín al 1465, Ciudad), La Casa del Sheik (Maipú) y tuentrada.com.

