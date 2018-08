Los científicos recomiendan tomar mate

COMPARTIDOS: 0

El mundo del mate se trasladó del noreste del país a la región cuyana porque el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) organizó junto a la Universidad Maza las V Jornadas de Yerba Mate y Salud. En la mañana del jueves se realizó una conferencia de prensa donde el ingeniero Alberto Re, presidente del ente, afirmó que “estamos dando una base científica a las propiedades que tiene la yerba mate”.

“Hace 10 años que venimos trabajando sostenidamente en el tema, sabiendo que los resultados no se obtienen en el corto plazo. A través del PRASY (Programa de Asistencia al Sector Yerbatero) y del vínculo con el CONICET y las universidades hemos generado sólidos conocimientos científicos", agregó.

Por su parte, el rector de la casa de altos estudios, Prof. Méd. Daniel Miranda, subrayó que “es muy importante contar con el apoyo del INYM para nuestras líneas de investigación porque todo lo que hacemos las universidades públicas de gestión privada en materia de producción científica es sin subsidio alguno”.

Alcance nacional e internacional

Este evento, que ahora tiene lugar en Mendoza, anteriormente fue desarrollado en Misiones, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. Esta es la primera vez que se realiza en una institución de gestión privada y no la decisión no fue aleatoria ya que en el establecimiento mendocino se han realizado estudios sobre la relación entre la yerba mate y los programas para el control de peso, además de la reducción del colesterol malo y de los triglicéridos.

El farmacéutico y bioquímico Rafael Perez Elizalde, docente e investigador de la Universidad Maza, explicó que estos efectos pudieron corroborarlos en el mate y no en el tereré, por lo que la temperatura del agua debería tener entre 70 y 80°. Además ratificó algo que es de saber popular: el agua no debe hervir. El único efecto secundario es la acidez (que depende de la persona y no de la yerba) y puede evitarse consumiendo una variedad más suave.

Innumerables beneficios

Además de desarrollar un efecto protector en las enfermedades metabólicas como el colesterol, la obesidad y la diabetes, contribuir al descenso de peso y a la reducción del riesgo cardiometabólico, la yerba mate protege las células óseas y sus derivados hacen lo propio frente a contaminantes.

También hay estudios que analizan su acción en oncología experimental y Parkinson.

Como sintetizó Elizalde: “¡Qué bueno que algo que nos gusta tanto ahora sepamos que nos hace bien!”.