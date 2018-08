Guillermo Pereyra: “Cajonean todos mis proyectos”

COMPARTIDOS: 0

El diputado provincial Guillermo Pereyra (Frente Renovador) asegura que no entiende por qué todos los proyectos presentados en los dos años y medio que está en la Cámara baja, no han sido tratados, y mucho menos respaldados, por el bloque Frente Cambia Mendoza, al que todavía pertenece.

Tanto el legislador massista como el diputado Marcos Niven (PD) no solo no acompañaron, sino que votaron en contra de proyectos de ley claves enviados por el Poder Ejecutivo provincial, como los referidos al ítem Aula y a la nueva composición y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia.

Quizá por eso, Pereyra no tuvo el respaldo necesario a iniciativas legislativas como la del grooming, de sostenido y preocupante crecimiento entre la población infantil y adolescente de Mendoza.

Sin embargo, para el presidente del bloque radical, Cesar Biffi, “esto no es así. Probablemente lo que haya ocurrido es que hubo otros proyectos en la agenda de las comisiones que han impedido tratar iniciativas de otros diputados. No solo de Pereyra, sino de otros legisladores. Porque muchas veces la agenda de comisiones tiene que ver con temas más urgentes, importantes o que llevan más estudios. Pero no hay de ningún modo discriminación”.

Proyectos sin tratamiento

Ante la respuesta de Biffi a El Ciudadano, el propio legislador afectado dijo: “Vengo presentando proyectos de ley desde que asumí, hace dos años y medio. Y hasta ahora ninguno tuvo tratamiento de comisión, mucho menos parlamentario. Aún así estamos permanentemente esperando que las comisiones den respuesta a lo que presentamos”.

En ese sentido, Pereyra muestra preocupación por las expectativas sobre el problema del grooming. Al respecto, expresó: “Quiero y espero que la provincia se involucre con una ley que le permita a los docentes que están en la formación y educación de nuestros hijos, el acabado conocimiento de lo que es el grooming”.

“Esto debe ser divulgado, además de tener una línea telefónica donde se denuncie. Entonces, solo espero que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se decida tratarlo. Porque creo, que por los dichos del presidente del bloque (Biffi) es un tema importante y urgente”.

Acerca de si otros proyectos de su autoría fueron tratados, el legislador respondió: “No, ninguno y no entiendo el porqué. He buscado respuestas y nadie, ni siquiera el presidente del bloque me las ha dado. De todas maneras, si alguien quiere ocultar u opacar mi tarea legislativa, se han equivocado. A mi nadie me opaca nada, porque sigo trabajando de la misma forma y así lo haré hasta el final de mi mandato”.

Finalmente el diputado por el Frente Renovador aseguró: “No voy a estar detrás de los presidentes de comisiones buscando que traten mis proyectos. Que quede en su conciencia lo que le otorgan desde esta Legislatura a la gente. Como el caso del grooming, que necesita urgente tratamiento de ley y medidas para detener esta acción delictual que ha costado la integridad de muchos niños, la trata de personas y la violación de niños, niñas y adolescentes”.

