ABORTO ARGENTINA | Murió desangrada tras interrumpir su embarazo en forma clandestina

Un nuevo caso de aborto ilegal seguido de muerte llegó a la redacción de El Ciudadano.

El hecho ocurrió el lunes pasado pero recién hoy, las autoridades médicas confirmaron la muerte de una joven tras una complicación que tuvo origen en un aborto clandestino.

El triste episodio tuvo lugar en el hospital Juan C, Sanguinetti de Pilar, provincia de Buenos Aires y tuvo como protagonista a una mujer de 30 años que vivía en una zona carenciada (Barrio Monterrey).



Las autoridades del nosocomio mencionado matuvieron un fuerte hermetismo sobre el tema pero esta mediodía confirmaron las sospechas.

En el programa radial Materia Prima (FM 92.1), el médico Esteban Sieling se limitó a confirmar que todo ocurrio en el marco de una interrupción de embarazo no espontánea. "No tenemos permiso de los familiares para dar información, es un tema legal. Por la confidencialidad de la familia no puedo dar información".

Sin embargo, luego aclaró "el caso está confirmado y está relacionado con un aborto provocado".

Inicialmente se dijo que la chica era menor de edad pero luego fue desmentido.

