Jimena Barón recordó su pasado con Daniel Osvaldo: "Nunca me interesó la plata"

Jimena Barón está pasando un momento amoroso junto al Rodrigo Romero, actor que interpretó a Rodrigo Bueno en la película que homenajea al cantante cordobés.

En la entrevista al programa televisivo, la modelo hizo referencia a la relación que mantuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo, con quien tuvo a Morrison. La actriz declaró que no se siente botinera porque "no sé cuál es la definición de botinera. Estuve con un futbolista, con un tenista también, ahora con un actor / albañil. Así que me parece que no. El término es como una humorada”.

Al hablar sobre el presente, la cantante reconoció que mantiene una excelente relación con la familia de Osvaldo y dejó en claro que "yo me dormí con el tema de la plata, nunca me interesó la plata. Ahora por ahí me arrepiento. No, nunca me interesó para nada”."

