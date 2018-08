VIDEO Alejandro Fernández protagonizó un escándalo en un avión

Alejandro Fernández protagonizó un lamentable episodio en un avión a punto de despegar, cuando el artista mexicano comenzó a alterarse y a gritar ante la perpleja mirada del resto de pasajeros y, como consecuencia de su actitud, terminó siendo desalojado del avión.

Tal y como han relatado varios testigos, Fernández se enfrentó incluso a los miembros de la tripulación que trataron, en vano, de calmarlo. "Fue muy desagradable", aseguran otros pasajeros.

Según contaron, el cantante se negaba a abrocharse el cinturón y comenzó a enseñar la pantalla de su celular, mostrando imágenes del accidente de avión en Durango, donde no hubo víctimas mortales. "Decía que ojalá no nos pasara lo mismo", explican unos testigos que reconocen que las palabras del artista sembraron el pánico en la nave.

Las imágenes de Alejandro Fernández en el avión en evidente estado de embriaguez han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Al artista mexicano, no le ha quedado otro remedio que pedir disculpas. "Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos!, comenzaba escribiendo en su cuenta Twitter . "Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos. Me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona", ha proseguido el cantante.

