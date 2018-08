Macri: "No voy a hipotecar mi gobierno para defender a nadie"

El presidente Mauricio Macri se refirió este jueves a las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo y advirtió ante empresarios que no va a “hipotecar” su Gobierno “para defender a nadie que actúe fuera de la ley”.

"Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Y quiero ser claro en esto: si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir”, subrayó según publica Clarín.

En el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llevado a cabo en el Hotel Sheraton dejó un fuerte mensaje a los empresarios.

En la causa, figura como arrepentido el exdueño de Iecsa Ángelo Calcaterra, primo del mandatario, quien admitió el pago de dinero para campañas al kirchnerismo en 2013 y en 2015.

“Hoy como sociedad empezamos a decir las cosas por su nombre, empezamos a poner los problemas de verdad sobre la mesa, a no negarlo, a no buscar soluciones mágicas, y sobre todo a no gastar sin control los recursos del Estado, que son los recursos de todos los argentinos.”, explicó Macri.

