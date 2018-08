Los tres signos más problemáticos para disfrutar de un buen asado argentino

COMPARTIDOS: 0

La parrilla argentina no es para cualquiera, hay que dedicarle años de práctica para lograr dominar bien los diferentes cortes y sus puntos (de vaca o de otros animales que pasan por los hierros) para que cuando los comensales, más si son exigentes, se sienten a la mesa y pidan un gran aplauso por el asador/ra.

Hacer mollejas, seso con chimichurri, riñón, un lechón completo, una tira de costillas arqueadas, etc representa no sólo un desafío para muchos sino además, un verdadero manjar una vez que estén terminados. Sin embargo, no es algo a lo que se animen a preparar muchos o muchas, ya que puede causar mucha impresión tratar con esas piezas en las brasas o de última comerlas, pero hay otros que nunca estarán conformes con nada, salga como salga, sirvan como sirvan el menú.

El Ciudadano te trae los tres signos más sensibles y problemáticos a la hora de comer asado (quizás sea porque son signos de Agua):

El puesto número 1 es para Piscis: signo que rige para las personas nacidas entre el 20 de febrero al 21 de marzo. Es sin dudas, el signo más sensible del horóscopo,por eso a la hora de que la carne caiga sobre el plato o la parrilla será imposible que no sientan culpa o remordimiento por lo que están a punto de comer o lo que simplemente están observando.

Piscis se rige por el amor y la sabiduría.

Su emotividad puede hacer que un asado sea un recuerdo imborrable porque el “cajón de los recuerdos” lo manejan a la perfección, por los que sus comentarios, en general, serán profundos y cabales. Además un pisciano o pisciana será una persona que pide muchos brindis y que se emociona demasiado con ellos, asique sin dudas contagiará los sentimientos que le hacen falta al encuentro. Habría que ver hasta qué punto, los demás toleran eso y no se burlan de su sensibilidad extrema o los tildan de pesado con los brindis ya que "no dejan comer".

Si alguien de este signo come asado (de cualquier tipo: pollo, vaca, cerdo, etc) seguro ingerirá muy poco. Engullirá cortes playos y claros, que no tengan huesos o detalles “escabrosos” del animal.

El punto justo del asado para este signo es: seco, la “sangre” (jugos de la carne) les da náuseas.

Si querés comer un asado, nunca llames o dejes encargado del mismo a un Pisciano o Pisciana porque seguro terminás pidiendo pizza.

El puesto número 2 es para Cáncer: signo que rige para las personas nacidas entre el 23 de junio y el 23 de julio. Este horóscopo, es reservado, sensible y reflexivo.

Un asado para alguien de Cáncer, puede resultar asqueroso cuando le tocan comensales pesados que hablan todo el tiempo de la carne, los puntos y cuentan anécdotas de bacanales parrilleras, pero todo podría llegar al límite si aparece alguien que toca la guitarra y toca (sin que se lo pidan) clásicos del folclore nacional.

Cáncer es muy consciente de que un animal fue sacrificado para que esté en su plato, por lo que preferirá el silencio antes que el ruido a la hora de comerlo. Necesitará meditar su acción pero el gran poder de voluntad, que rige sobre los nacidos bajo este signo, los llevará a comer el asado pero con una cuota, chica aunque sea, de culpa por el “bichito” muerto.

El lado maternal de las mujeres nacidas bajo este signo, hará que sientan lástima por el ternerito que lleva 4 horas en la parrilla y que está adecuadamente macerado, por lo que no es buena idea como parrillero llamar la parrilla a que “vengan a ver lo que van a comer”, si de mujeres de Cáncer se trata su público.

El punto justo del asado para este signo es: “a punto”. Ni seco, ni jugoso. Cáncer admira el poder y desea que todo salga tal cual lo planeado, que salga “justo”.

Si querés comer un asado con alguien de este signo, no hay nada como hacerlo en la casa de sus padres, ya que ahí se sentirán mucho más plenos por su fuerte afecto a los lazos sanguíneos y seguro se relajarán más.

El puesto número 3 es para Escorpio: signo que rige para las personas nacidas entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre. Este horóscopo, es revolucionario, escapista y eventualmente “bravo” (violento).

Es el signo más complejo de todos. Si los comensales son escorpianos seguro que harán mil observaciones sobre los cortes de carne, su punto exacto, dejarán mucho de lado y tomarán a regañadientes algo que les interese cuando les pasen la bandeja con asado.

Es un signo muy atormentado en su interior por lo que si uno intenta explicarle y justificar el porqué de sus actos, por más que las pruebas sean avasallantes, nunca lograrán convencer a un escorpiano/ escorpiana. Para ellos, la verdad, nace y muere en ellos.

Un festín parrillero se puede tornar sumamente quisquilloso y problemático si la escorpiana o el escorpiano que está en el lugar, no es controlada por el resto de los comensales.

Son muy propensos a criticar y lo hacen de manera muy segura en sí mismos, por lo que si el asador es algo “blandito” o novato, seguro terminará abandonando la parrilla y llorando.

El punto justo del asado para este signo es casi imposible de descifrar. Si uno les trae el asado jugoso, lo pedirá seco, si se lo trae seco, lo pedirá jugoso y así. Sólo hay que hacerles caso de manera parcial porque si no el parrillero puede terminar volviéndose loco o loca, de ahí que tenga que ser un experto si hay algún comensal escorpiano.

