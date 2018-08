Esta es la nueva camiseta de River

COMPARTIDOS: 0

River Plate presentó su nueva indumentaria y la estrenará cuando reciba el próximo sábado a las 20 a Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental.

La particular camiseta no presenta sponsors debido a la situación que atraviesa el club y luego de anunciar la ruptura del contrato anterior y no encontrar reemplazo para este semestre.

La camiseta titular, la histórica con la banda roja, presenta pinstripes, destacando además el regreso del color negro para el cuello y las clásicas tres tiras sobre los hombros. La espalda refleja la banda cruzada, además de incluir el acostumbrado detalle que reza “El Más Grande” sobre el posterior del cuello.

Franco Armani, Ignacio Scocco, Lucas Pratto, el Pity Martínez, Leonardo Ponzio, Jonatan Maidana y Rodrigo Mora fueron los elegidos para mostrar y lucir la nueva indumentaria. El caso del arquero Millonario, el equipo será rojo con detalles en negro.

La ropa de Adidas ya se puede adquirir y hace estragos entre los fanáticos de River Plate.

