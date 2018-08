La despedida mendocina de Radagast

COMPARTIDOS: 0

“Estaba buscando formas para presentarlo y, la verdad, la mejor que se me ocurre es decir que es artista”, confesó Gabriel Landart, conductor de Así estamos, por Estudio 91.7 al hablar de Radagast, el multifacético fenómeno de Instagram que este sábado regresa a la provincia para cerrar la gira nacional de su espectáculo de música, humor, magia, clown, baile y más.

Agustín Aristarán (nombre de nacimiento de Radagast) estará junto a The Colibriquis en el teatro Plaza (Tomba 27 de Godoy Cruz) el sábado a partir de las 21 y, a pedido del público, también a las 23.45.

En un par de años, el humorista de Bahía Blanca pasó de armar ‘videitos’ para subir a la red social de las fotos a llenar teatros de calle Corrientes y cosechar fanáticos en todo el país. “Soñé mucho, laburé mucho. Pero la verdad es que no pensé que se iba a dar de esta manera, pero el proceso es hermoso; todo el camino y lo que va sucediendo es increíble”, comentó en la entrevista con el ciclo radial que también conduce Paula Monteagudo.

Aunque su gira ya tuvo fecha en nuestra provincia, Radagast avisó que “todos los mendocinos que ya vieron el espectáculo, que fueron un montón, van a ver un show diferente, porque justo me pasa que es la transición entre el show nuevo y el viejo, entonces van a ver muchas cosas que van a estar en el espectáculo nuevo y muchas que no están en ningún espectáculo. Además vamos a estar con la banda, con Los Colibriquis”.

“Las 24 horas estoy pensando en lo que voy a hacer. Yo no me subo al escenario a ‘ver qué me pinta’, todo lo contrario. El show está muy pensado y muy estructurado. Tiene un guión muy estricto, aunque tiene momentos de improvisación, porque es un show en vivo y yo juego con la gente. Pero en el show, sucede lo que queremos que suceda, no es que vemos qué onda”, añadió el artista.

“La idea es que la entrada que el público pagó sea acorde, no es que voy a hacer la corneta porque funcionó en las redes y listo”, aclaró el talentoso músico y humorista que, desde hace un puñado de meses, también se puede disfrutar en Netflix. “Todo el proceso de conversaciones con Netflix, de mandar el guión, de ver qué cámaras se van a usar; para mí era como: ‘Bueno, en algún momento esto se va a caer’. Pensaba que me iban a decir: ‘Mirá, lo estuvimos pensando bien y nos parecés un boludo, no vamos a hacer nada’. Hasta que se grabó y el 16 de febrero, cuando me levanté, prendí el televisor y Netflix me sugirió mi especial. Hubo llanto, emoción y todo”, reveló Radagast.

Aunque el espectáculo de Agustín Aristarán tiene un poco de teatro, un poco de música, un poco de stand up, un poco de magia y un poco de humor, no se puede encasillar; por eso Radagast confirmó que “no es un show de stand up, de hecho, las partes de stand up tampoco son clásicas. Me gusta buscar un sello propio y una forma propia de hacerlo, me sale así y quiero ponerle mi impronta”.

Sobre el show

Día: sábado

Funciones: a las 21 y a las 23.45

Lugar: teatro Plaza (en Tomba 27, de Godoy Cruz)

Entradas: VIP ($700), platea ($600) y general ($400)

