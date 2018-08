¿Qué dijo el padre de Genaro sobre la declaración "entre llantos" de Julieta Silva?

COMPARTIDOS: 0

Ayer por la mañana, Julieta Silva, la mujer acusada de atropellar y matar a Genaro Fortunato declaró ante el tribunal y dijo que todo lo ocurrido fue parte de un accidente.

Lo cierto es que las repercusiones no se hicieron esperar y uno de los primeros en hablar fue Miguel Fortunato, el padre del rugbier fallecido el 9 de septiembre del 2017 en San Rafael.

Miguel Fortunato, padre de Genaro, afirmó que "no cree" en la versión de Julieta Silva sobre que no vio a su hijo antes de atropellarlo.

El hombre que perdió a su hijo, señaló que es imposible que la Silva no se haya dado cuenta que pasaba sobre un cuerpo y no sobre un pozo como dijo en su declaración. “Yo no estoy convencido del relato de ella, por lo tanto es difícil y duro. Si alguna vez te subiste al cordón de la vereda maniobrando para estacionar te darás cuenta que 20 o 25 centímetros de lo que tiene el cordón de la vereda no es algo que pueda pasar inadvertido" comentó.

Luego, el hombre continuó planteando desconfianza sobre la acusada "Agarrar un cordón de la vereda a 30 kilómetros no hay forma de que no te des cuenta de que es. Previo, pasó por arriba y arrastró el cuerpo de mi hijo 3 metros y medio. Si alguna vez uno agarra una bolsa de basura o una rama con el auto, sabe el ruido y todo lo que produce, imagínense un cuerpo de 1,80 metros, con 85 kilos, no hay forma de confundir una cosa con la otra” cerró.

El juicio continúa hoy en San Rafael y se espera que declare el cuidacoche, principal testigo de la tragedia.

