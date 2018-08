DE REGRESO | La policía hot vuelve al ruedo con otro escándalo

COMPARTIDOS: 0

La ex policía de Bahía Blanca que fue apartada de la fuerza luego de que se conocieran fotos "hot" en las que aparecía con el uniforme y el arma reglamentaria, vuelve a los portales de noticias.

Ahora, un ex compañero la acusa de ladrona.

El denunciante dice que la "policía hot" le robó la tarjeta de crédito y luego la usó en varios comercios.

La ex sargento Salinas había sido separada de su cargo en la comisaría 6ª de Villa Rosas en marzo por “incurrir en una falta administrativa grave”.





Luego del escándalo, la protagonista de esta historia se defendió y aseguró que las fotos “eran parte de su intimidad” y las subió su ex novio o la pareja de él. “No tienen por qué darse a conocer esas fotos que son de índole privada y uno puede hacer lo que le plazca. No era en horario de trabajo y no estaba cumpliendo tareas como policía”, finalizó.

