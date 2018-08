Dujovne aseguró que no hay posibilidades de una mega crisis

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que no existe "ninguna posibilidad" de que la Argentina vaya a sufrir una "mega crisis" o a caer en el impago de su deuda externa.

"No hay ninguna posibilidad de una mega crisis. No hay posibilidad de default. Trabajamos todos los días para que no suceda", dijo el funcionario al expresarse sobre la situación económica y financiera del país.

El ministro de Hacienda dijo que el Gobierno es consciente de la situación por la que pasan millones de argentinos que tienen dificultades para llegar a fin de mes y se quejan por la situación económica.

"Sabemos que hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, que está sufriendo, que la está pasando mal y que le gustaría que vayamos más rápido en solucionar los problemas que datan de 70 años", dijo el ministro en declaraciones al canal América.

Según dijo el funcionario, el Gobierno tiene "una responsabilidad muy grande que es evitar una mega crisis en la Argentina como la que ya vivió el país en 2001 y en los años 80, porque en cada una de ellas acumulamos nuevas camadas de pobreza".

Dujovne responsabilizó al kirchnerismo por la situación en la que se encuentra la Argentina porque "destruyó la infraestructura, las reservas del Banco Central, el marco institucional y la Justicia".

LEA MÁS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-14-16-48-46-uberti-reconocio-las-coimas-nestor-y-cristina-estaban-al-tanto

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-14-19-8-51-uberti-aseguro-que-cristina-vio-los-bolsos-con-dolares-de-la-recaudacion