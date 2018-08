Dalbón: "No tengo dudas de que Cristina es inocente"

Gregorio Dalbón, abogado de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habló sobre las causas de corrupción que involucran a la actual Senadora, al igual que a muchos funcionarios que fueron parte de los gobiernos kirchneristas.

Tras la causa denominada los cuadernos de la corrupción, donde varios empresarios involucrados se han declarado como arrepentidos, otra vez volvió a escena la figura de la ex Presidenta de la nación y actual Senadora nacional, Cristina Fernández, que en el día de ayer pasó por los tribunales de Comodoro Py y presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadío, que la había citado a indagatoria.

La ex jefa de Estado planteó la nulidad de la causa y recusó al juez y al fiscal Carlos Stornelli. Uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, dijo esta mañana en AVS:”Dentro del código de procedimiento, uno tiene la posibilidad de no declarar. Ella dejó un escrito bastante claro. Esa es su declaración, que no haya sido verbal es porque una declaración de este estilo puede llevar entre siete y ocho horas”.

Respecto al allanamiento que se realizó en la noche de ayer, donde efectivos de la Policía Federal ingresaron a dos departamentos del edificio de la calle Juncal al 1300, esquina Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, habitual residencia de la ex presidenta (pero no ingresaron a su departamento porque está protegido por sus fueros de Senadora), Dalbón fue contundente: “Fue un gran show el que armaron, una vergüenza. Hicieron lo que quisieron en un largo tiempo, ingresaron hasta con perros en departamentos que no son de Cristina. No había nadie en los departamentos que allanaron”.

Sobre las coimas y las declaraciones de arrepentidos, el abogado dijo: “Las personas arrepentidas en ningún momento la nombran en sus testimonios, léanlos y se van a dar cuenta. Yo sólo defiendo a Cristina, sería un necio si digo que no hubo corrupción, si claramente lo están diciendo los propios involucrados. Ahora, Cristina viene pidiendo hace tiempo la auditoría de toda la obra pública desde el 2003 hasta la fecha. Pero se ve que no la quieren hacer para que la sociedad no se dé cuenta de quienes manejan la obra pública Argentina. Imagino que tarde o temprano la auditoría se va a hacer y todo se aclarará”.

Ante la pregunta sobre si Cristina Fernández no tenía conocimiento de estas irregularidades y coimas en la obra público, el letrado argumentó: “Es una pregunta que yo mismo se la hice a la Senadora para entender. Y se las respondo de la siguiente manera: ella era la Presidenta de la República, no de la obra pública. Hay una cuestión constitucional. Los presidentes tienen que delegar a sus ministros el tema de licitaciones. Ella no sabía”.

Y continuó: “Cuando uno roba, intenta eludir a sus superiores para que no se den cuenta. No hay manera de que prueben que Cristina tiene algo que ver con estas coimas, porque simplemente no tuvo nada que ver, no tengo dudas de que es inocente”.

Finalmente y retomando a la causa de los cuadernos, Dalbón concluyó: “Yo no estoy en contra de esta causa ni considero que no sirva, al contrario. Lo único lamentable de los cuadernos es que sean fotocopias. Si hubiéramos tenido los originales, podríamos tener detalles de la letra, del puño de quien escribió, de la tinta, Se podrían sacar muchas conclusiones”.

LEA MÁS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-15-9-53-45-declaro-el-encargado-del-edificio-donde-vive-cristina

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-15-9-53-45-declaro-el-encargado-del-edificio-donde-vive-cristina