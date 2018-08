¿Posta? Este tiempo pasó Nicole Neumann sin tener sexo tras la ruptura con Cubero

COMPARTIDOS: 0

La modelo argentina de 37 años de edad, Nicole Neumann tuvo una picante entrevista en “Morfi, todos a la mesa” en la que habló de su separación con Fabián Poroto Cubero, el ex jugador de Vélez Sarsfield.

Desde el piso le preguntaron a la empresaria y ahora panelista de televisión: "De 1 a 10, ¿cuán importante es el sexo en tu vida?", Nicole contestó de manera muy segura, “9,50”.

En otro pasaje de la nota se vino una pregunta mucho más filosa: "Cuánto tiempo estuviste sin sexo?" le “dispararon” y la rubia luego de pensarlo unos instantes contestó: "Tres meses".

Además, Nicole Neumann se justificó diciendo en Morfi: “Fue por decisión propia. Me costó acomodarme después de once años".

Antes de que la interrumpieran Nicole explicó: "Bueno, no digo que me haya acomodado en tres meses. En ese ámbito, me tomó ese tiempo”.

