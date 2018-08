El Banco Central dispone de US$500 millones para reducir las Lebacs

El Ministerio de Hacienda confirmó que este martes pondrá a la venta 500 millones de dólares en un nuevo “supermartes” en el cual el Banco Central espera renovar la mitad de los vencimientos de LEBAC, unos 525.000 millones de pesos.

“La idea es darle las mismas oportunidades a todos, no sólo al tenedor de Lebacs. El que quiere comprar dólares tendrá las licitaciones, y no sólo mañana. Mañana licitaremos US$ 500 millones, y pasado, si lo demandan, otros US$ 500 millones, o US$ 700 millones”, sostuvo el titular del BCRA, Luis Caputo.

“El esquema de cancelación de las Lebac está pensando para no afectar decisiones de inversión pasadas. Los bancos podrán tomar Letras de Liquidez (Leliq) o Notas del Banco Central (Nobac) a un año o más y mantener la relación”, señaló.

Sobre el resto de los inversores, explicó que “deberán buscar alternativas: les daremos la opción de pasar a dólares o podrán suscribir Letras del Tesoro (Letes) en pesos o migrar a plazos fijos, si quieren mantenerse en pesos”.

El plan de Macri para reducir la cantidad de LEBAC consiguió el lunes el aval del FMI, que “apoya los esfuerzos de las autoridades en esta área, que son consistentes con el entendimiento alcanzado bajo el programa de stand-by acordado con el FMI”, según dijo el portavoz del organismo, Gerry Rice, en un comunicado oficial.

LEA MÁS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-13-11-19-36-nuevo-salto-del-dolar-se-acerca-a-los-31-pesos

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-13-9-21-27-llega-el-fondo-el-gobierno-pedira-flexibilidad-con-las-metas