Mariano Martínez admitió que una actriz lo acosó

Con el conflicto entre Calu Rivero y Juan Darthés más picante que nunca y el tema del "acoso" bien latente, Mariano Martínez brindó una extensa entrevista con Intrusos en el espectáculo en la que reveló que sufrió una situación de "acoso" durante el rodaje de una tira.

Aunque prefirió no contar quien fue la actriz en cuestión, el actor dijo que la mujer lo besó fuertemente y el le tuvo que pedir que se detenga. "Me pasó dos o tres veces. Le dije que no lo haga más y no lo tomó muy bien", admitió.

"Le tuve que decir al director, porque se puso medio violenta la situación", añadió.

Además, Martínez explicó: "Después siguió. Un día tenía que hacer una escena en la que me tenía que pegar y me pegó mucho, mucho. De más. Me dejó casi sordo, 30% menos por un tiempo". "No fue uno, me pegó como ocho (cachetones)", confesó.

