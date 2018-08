Sol Pérez contraataca: durísima con Lanata

COMPARTIDOS: 0

La pelea entre Jorge Lanata y Sol Pérez sumó su segunda round con la respuesta de la chica del clima.

"Lo que ella (Sol Pérez) comunica es: 'Soy este orto'", le dijo el periodista a Jey Mammon durante un sketch.

Y aunque primero prefirió no dar respuestas, la joven terminó respondiéndole con dureza a Lanata. "La verdad es que no le doy mucha bola a esos comentarios. Soy un montón de otras cosas, pero si él quiere ver que soy un culo, nada más, está perfecto", comentó a Los ángeles de la mañana.

"Me parece que cada uno ve lo que tiene ganas de ver, me parece súper retrógrado. Además, se ve que me sigue mucho en Instagram porque en la tele no muestro el culo", agregó picante Sol Pérez.

Por último, Pérez volvió a criticar el pensamiento de Lanata al expresar: "Creo que es su punto de vista, que es su pensamiento retrógrado. A veces no le podés cambiar el pensamiento a la gente. Nada, me divierte ya, porque si me voy a hacer problema por cada uno que diga boludeces, tendría que estar muerta, llorando todos los días".

