IMPERDONABLE | Por error le practicó eutanasia al perro equivocado

COMPARTIDOS: 0

La tragedia comenzó cuando Moses (el perro) atacó y mordió a un transeúnte desconocido que ingresó al jardín de su casa. Se determinó que había que aislarlo -en forma preventiva- para confirmar que no tuviera alguna enfermedad, en tanto los Wang debieron entregarlo a Control Animal del condado de Tazewell (Illinois, Estados Unidos).

“Querían tenerlo diez días bajo observación para asegurarse de que todo estuviera bien”, explicó Jennifer, mamá de la familia.

Un día después de que se llevaran a Moses, les llegó un llamado que informaba que un empleado había tenido una confusión y le había aplicado la eutanasia correspondiente a otro can. Tony, papá de familia, le preguntó llorando por qué lo había hecho: “Me dijo que no estaba pensando, que no verificó y simplemente lo hizo”.

“El condado lamenta verdaderamente el error. Revisaremos las políticas y procedimientos para prevenir que tal suceso vuelva a pasar en el futuro”, dijeron las autoridades.

La noticia viral hizo que se formara una campaña de apoyo económico para la familia, la cual ya lleva recaudados 9.000 dólares.

“Nada lo traerá de regreso, pero podemos luchar por tener justicia”, indicó la familia.

MÁS NOTICIAS VIRALES:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-14-10-21-24--moda-en-inglaterra-pintan-caballos-en-fiestas-de-cumpleanos

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-14-9-23-5-va-de-retro-reaparecio-el-topo-gigio-mas-pachorra-que-nunca