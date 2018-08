La Lepra deberá esperar para recibir al Lobo en su cancha

COMPARTIDOS: 0

En la noche de ayer se realizó en AFA el sorteo del fixture de la segunda categoría del fútbol argentino, donde se pudo saber que el clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia será en la quinta fecha con el Mensana como local.

La categoría tendrá 25 equipos, es decir que habrá 12 partidos por fin de semana y uno de los participantes deberá quedar libre, que buscarán los dos ascensos a la Superliga. El campeón ascenderá automáticamente, mientras que el segundo ascenso se definirá con un octogonal entre los equipos que terminen entre la segunda y novena posición, y que será en partidos de llaves de ida y vuelta.

El dato, no muy alegre para los hinchas del Azul, es que, si bien con el ascenso del Lobo a la B Nacional volverá el clásico, deberán aguardar para que el partido se juegue en la Catedral debido a que este torneo es a partido único y no de ida y vuelta. Por lo que no se jugará la vuelta en la cancha de Independiente

El fixture para la Lepra quedó así:

Y más allá de esto, el tiempo que deberá esperar para que el partido sea en la cancha de Independiente es desconocido debido a que no se sabe cómo será el torneo de la B Nacional para el próximo año (si tendrá partidos ida y vuelta o será a único partido como el que comenzará).

En cuanto a los descensos, se tomará en cuenta el promedio, que como sucede en cada temporada, contemplará las últimas tres participaciones -como máximo- y dividirá los puntos por los partidos disputados.

La primera fecha quedó conformada así:

Almagro-Chacarita, Villa Dálmine-Instituto, Central Córdoba (SdE)-Dep. Morón, Olimpo- Sarmiento, Agropecuario-Ramón Santamarina, Arsenal-Gimnasia (J), Platense-Mitre (SdE), Guillermo Brown-Brown (A), Los Andes- Independiente Rivadavia, Gimnasia -Temperley, Atl. Rafaela- Quilmes. Libre: Def. de Belgrano.

Te puede interesar:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-14-9-29-25-sampaoli-podria-dirigir-la-seleccion-de-paraguay

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-14-8-59-56-rivadavia-jugara-la-liga-argentina-de-basquet