¿MODA? En Inglaterra pintan caballos en fiestas de cumpleaños

La nueva tendencia en Inglaterra tiene furiosos a los proteccionistas de animales. En diversos festejos usan caballos y ponis para pintarlos, a modo de diversión, con un material hecho a base de tiza.

Utilizan el cuerpo de los caballos blancos para escribir sus nombres o marcar sus manos y para hacerles dibujos.

Los protectores de los derechos de los animales están preocupados por la nueva moda y piden que se termine con esto, ya que es un modo de maltrato a los animales. La gente de “People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)” dijo que los papás deben recordar que los ponis y caballos “no son accesorios para fiestas”.

Por eso Sophie Tomlinson, de Altrincham, Gran Manchester, lanzó una campaña en change.org, y ya consiguió más de 22 mil firmas a pesar de que los responsables de este negocio dicen que la práctica es inofensiva y no deja marca duradera en los animales.

