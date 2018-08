Grieta en el peronismo: Rossi fustigó a Pichetto por la "crisis argentina"

COMPARTIDOS: 0

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, fustigó hoy al presidente del bloque de senadores justicialistas, Miguel Pichetto, a quien catalogó como "co- responsable de la crisis que vive la Argentina" por "haberle votado casi todo" al presidente Mauricio Macri.

"Le votó casi todo al presidente Macri, así que es co- responsable de esta crisis económica que hoy tiene la Argentina", lanzó al ser consultado sobre el discurso del rionegrino, quien se lanzó como precandidato presidencial marcando distancia tanto de Unidad Ciudadana como de Cambiemos.

Para el ex ministro de Defensa, "no existen tres posiciones en la Argentina, hay dos, y aquellos que quieran quedar bien con Dios y con el diablo me parece que no van a generar consenso en la sociedad argentina".

"Lo de Pichetto no es nada original, ese discurso lo viene sosteniendo Sergio Massa hace mucho tiempo con esa idea de la ancha avenida del medio", remarcó.

Al respecto, remarcó que "en las últimas elecciones, aquellas opciones políticas más híbridas" fracasaron frente a las opciones definidamente opositoras, y señaló que para Pichetto debe ser "dificultoso" plantear una "propuesta alternativa" al oficialismo cuando ha sido colaborador permanente" del Gobierno.

"Las opciones políticas en la Argentina van a ser claras: o se está con un modelo económico que lleva adelante una política de ajuste que está perjudicando a la mayoría de los argentinos, que es el que encabeza el presidente Mauricio Macri, cuyas consecuencias más dolorosas todavía no las hemos visto; o se está con un modelo nacional y popular que defienda la producción, el trabajo, la inclusión, la industria, que integre el país al mundo, que no la haga dependiente", resumió.

Para explicar la supuesta colaboración de Pichetto, Rossi remarcó que en la reforma previsional que modificó la fórmula de movilidad se incorporó al proyecto una propuesta de Pichetto que fue "contraproducente" para los jubilados y pensionados.

"Si hubiera sido un ajuste sólo por inflación habría sido mejor que su propuesta de 70 por ciento por inflación y 30 por ciento por salario", graficó.

En otro orden, Rossi ratificó que tiene intenciones de ser candidato presidencial por Unidad Ciudadana en caso de que Cristina Kirchner decida no presentarse, y que para eso viene intensificando las recorridas por todo el país.

