Polémica: el futuro de la Copa Davis se define por votación

Para recuperar la adhesión de sus mejores jugadores, la ITF (Federación Internacional de Tenis) propuso una reforma tan radical como criticada de la Copa Davis.

En caso de adoptarse su nueva fórmula, la competición por equipos que ha superado el centenario resultará irreconocible.

Una vez que han levantado la Ensaladera de plata que reciben los ganadores de la Copa Davis, los mejores jugadores del mundo tienden a ausentarse de las siguientes ediciones.

Esta situación engendró el proyecto propuesto en la asamblea general de la ITF en Orlando. El plan se asienta sobre dos pilares: condensar la competición para aligerar el calendario y poner el cebo a los jugadores con ganancias que se disparan.

Se pone el punto final a los cuatro largos fines de semana repartidos durante el calendario, en casa o en el extranjero.

Tampoco se volverán a jugar partidos al mejor de cinco sets, sino de tres.

Y por último se eliminan los enfrentamientos a cinco puntos (encuentros), reemplazados por duelos de dos partidos individuales y uno de dobles, que se disputarán en una sola jornada.

Desde 2019 se celebraría una fase final de una semana reuniendo a dieciocho equipos, al término de la temporada, en un terreno neutro -punto que concentra las críticas. Los cuatro semifinalistas de la edición precedente estarían automáticamente clasificados. A ellos se sumarían dos países invitados, y doce que saldrían de una primera fase disputada siguiendo el modelo histórico local/visitante reducido a dos días.

La propuesta generó muchas críticas en el mundo del tenis. El capitán del equipo francés Yannick Noah, señaló en su cuenta de Twiteer "El fin de la Copa Davis. Qué tristeza. Han vendido el alma de una prueba histórica. Sorry Mister Davis (creador de la competición por equipos en 1900)".

Por su parte, el ex número 1 del mundo, Lleyton Hewiit declaró: "No le pueden llamar a esto la Copa Davis. (...) Es una transacción financiera. No es más que una cuestión de dinero, no de representar a su país, no tiene ningún sentido".

Las adhesiones

Según la ITF, la reforma ha conseguido un buen número de adeptos y son varios los países que mirarían con buenos ojos los cambios.

A medida que se acerca la votación, la organización se siente "segura" y "optimista", reforzada por el "apoyo total" a su proyecto otorgado recientemente por tres de los cuatro torneos de Gran Slam: Roland-Garros, Wimbledon y US Open.

"Muchas naciones, no sólo en Europa, sino en todo el mundo, respaldan la reforma", consideró su presidente, David Haggerty. Entre las federaciones con las que cuentan, Francia ha expresado su apoyo, acordado en la asamblea general extraordinaria de la FFT a finales de junio. Varias confederaciones más modestas han hecho otro tanto.

La votación

La Federación someterá a votación su reforma tan radical como criticada de la Copa Davis, este jueves en Florida (EEUU).

De los cinco "pesos pesados" en cuanto a la influencia en el escrutinio, Australia ya hizo público su rechazo, mientras que, como lo señaló Haggerty, Francia expresó su apoyo.

Todo se definirá con la desición que tomen Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania.

