Demócratas proponen a Josefina Canale a la vicegobernación

Han comenzado a recorrer la provincia y mantener encuentros con toda la dirigencia. En cada oportunidad hablan de fortalecer el espacio que tienen en el Frente Cambia Mendoza y advierten a la actual conducción que ejerce el diputado provincial Marcos Niven, que si saca los pies del plato desconocerán esa decisión política y formarán un nuevo partido. De hecho, ya se presentan como “Demócratas por el Cambio”.

Las acciones son militadas con nutridas reuniones, como la que recientemente se llevó a cabo en General Alvear. Allí, confirmaron el lugar demócrata en el oficialismo mendocino y respaldaron todo lo hecho por la administración de provincial. A la vez exteriorizaron que estarían comenzando a trabajar para la precandidatura de Josefina Canale, como reeditando la actual fórmula gubernativa Alfredo Cornejo – Laura Montero.

El Ciudadano habló con una de las cabezas de “Demócratas por el Cambio”, Richard Bataggión quien dijo, “por ahora no nos vamos del Partido Demócrata, esto es solo una corriente partidaria, que es la que fundó con otros partidos el Frente Cambia Mendoza. Es la misma que contiene a la mayoría de los demócratas convencidos por el cambio, que es correcto y lo que se debe hacer en la provincia. Visión que les estamos reclamando a las actuales autoridades partidarias que están teniendo en los últimos tiempos actitudes especulativas. Por eso le advertimos que el límite que les colocamos es salirse del frente. Si lo hacen no nos queda otra que conformar un nuevo partido”.

En otro tramo de sus expresiones, el actual titular de Aysam aclaró, “si bien nosotros seguimos en la línea que ha solicitado el Gobernador de reforzar el trabajo de la gestión, no podemos dejar de pronunciarnos públicamente sobre una eventual salida del PD del Frente Cambia Mendoza. Cuestión que darían ventajas a la oposición. Algo que no lo permitiríamos y que solo profundizaría la crisis interna partidaria, de la que no somos responsables. Si hay que apoyar algún precandidato a la gobernación dentro del frente, oportunamente daremos a conocer la posición. Pero será dentro del frente, no fuera de él”.

Más adelante Bataggion aclaró, “en nuestro espacio ya se está analizando que sería muy importante reiterar la fórmula gubernativa de un hombre y una mujer. Porque nos parece que no hay espacio para una dupla hombre – hombre. Entonces, si es muy buena la fórmula (Alfredo) Cornejo, (Laura) Montero, ¿porqué no puede ser Kerchner, De Marchi o Cobos – Josefina Canale?. Nosotros estamos trabajando en ese posibilidad, porque creemos que la fórmula debe ser mixta”, resaltó el dirigente demócrata.

