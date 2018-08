Se definieron los ganadores de la primera etapa de los Juegos Sanmartinianos 2018

Quedaron definidos los ganadores provinciales de la primera etapa Deporte en Conjunto, de los Juegos Sanmartinianos 2018, que representarán a Mendoza en los Juegos Nacionales Evita, a desarrollarse en octubre próximo en la ciudad de Mar del Plata.

Los ganadores en los distintos deportes y categorías fueron los siguientes: Maipú, en balonmano femenino sub 14; Tupugato, en balonmano masculino sub 14; Maipú, en la categoría de básquet femenino sub 15; en tanto que Las Heras, ganó en básquet masculino Sub 15 y también en básquet femenino sub 17.

También General Alvear, en básquet masculino sub 17, Godoy Cruz en fútbol femenino sub 14; San Rafael, fútbol masculino Sub 14; Godoy Cruz, fútbol femenino sub 16; San Rafael, fútbol masculino Sub 16; Maipú, en vóley femenino sub 15 y Godoy Cruz, en vóley masculino Sub 15.

Los Juegos Samartinianos 2018 son organizados por la Subsecretaría de Deportes, a través de la Dirección de Deporte Social y Comunitario, a cargo de la profesora Viviana Valzarelli.

Podes leer:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-12-17-27-19-cristiano-ronaldo-marco-para-la-juventus-frente-al-equipo-filial

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-12-17-8-19-llaver-y-santero-fueron-protagonistas-en-obera