La familia de la mujer que se mató en el Lagomaggiore denunciará al Estado

Ayer por la tarde, una mujer que estaba internada en terapia intensiva en el hospital Lagomaggiore, se suicidó con una tijera que, según la familia de la víctima "tenía irresponsablemente a su alcance"

Al tratarse de una unidad de cuidados especiales, este tipo de cosas no deberían suceder en un hospital y por eso, los allegados más cercanos de la mujer aseguraron a El Ciudadano que van a denunciar a quienes corresponda para que "esto no vuelva a pasar".

Luz Orellana, es hija de la paciente que llegó al nosocomio mencionado luego de intentar quitarse la vida en su casa. En comunicación con este medio, la muchacha dijo "Ya tenemos un abogado. Les vamos a hacer juicio porque esto tiene que ayudar a posibles futuras víctimas para que no vuelva a pasar".

"A mi mamá le dejaron cerca una tijera e hizo lo que no queríamos que pasara. Vamos a tratar de que se haga justicia. Hasta ahora no hay responsables por parte de los médicos. No sé cómo explicarte el enojo que tengo". agregó la joven.

Si ingresa un paciente con ese antecedente, no pueden permitir tener nada cerca con lo que ella se pueda hacer daño. Mucho menos en terapia intensiva donde supuestamente está vigilada. Ahora se va a hacer lo que se tiene que hacer" sentenció Luz con la voz resquebrajada.

Luego, sobre como acontecieron los trágicos hechos, la chica dijo. "Mi mamá estaba sola. Yo estaba en el supermercado. Me llamaron del hospital y me dijeron que me presentara. Cuando llegué me dicen ´no es tan malo, tu mama falleció se enterró una tijera que encontró´. Ahí me me volví loca rompí un vidrio y me tuvieron que poner un calmante. “Yo había estado con ella un rato antes. Hablamos y hasta nos reíamos”, dijo la chica.

