Tuvieron sexo a la salida del boliche y descubrieron que eran hermanos

COMPARTIDOS: 0

Un joven llamado Esteban tendrá para siempre el polémico recuerdo de haberse acostado, sin querer, con una hermanastra suya.

El hecho sucedió el pasado miércoles en el boliche llamado “Salón”, ubicado muy cerca de la Terminal de Ómnibus en Recio, provincia de Salta.

El muchacho expuso el caso con el fin de que se tome conciencia de que a veces, intimar en la primera cita puede traer drásticas consecuencias.

Según su relato, todo ocurrió cuando conoció en el local bailable a una morocha de 22 años, "con rasgos finos y una tremenda sonrisa" según sus palabras textuales.

Entre baile, chistes y miradas pícaras ambos jóvenes “pegaron onda” y luego del boliche fueron hasta el departamento del joven, ubicado en el centro de Recio.

En el inmueble, tuvieron relaciones sexuales.

Luego del acto, la chica le pidió un vaso de agua y mientras él iba a buscarlo, ella recorría con su mirada algunos cuadros con fotos que su amante tenía colgados en la pared. Fue ahí, cuando vio a un familiar suyo junto al muchacho en una foto, ¡era su papá!

Algo nerviosa pero intentando mantener la calma, le preguntó al joven ¿quién es ese señor? A lo que el muchacho respondió: “Es mi papá”.

Sólo basta con imaginarse como terminó todo cuando el muchacho dijo eso. El caso se acabó esclareciendo y ambos supieron que su padre había tenido una relación paralela hacía más de 20 años.

Fue una noche de verdad, amarga, pero verdad al fin para ambos jóvenes salteños que vivieron algo parecido a lo que escribe Sófocles en Edipo rey (encontraron una dolorosa verdad, sin buscarla).

"Chicos, lo que quiero decir es que por más que alguien les guste, pregunten más cosas. No está bueno lo que me pasó. Ahora no sé qué hacer...", contó el muchacho en las redes sociales.

Fuente: Que Pasa Salta

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-11-11-52-31-hot-el-escote-de-jennifer-lopez-que-incendio-instagram-2018

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-10-10-52-9-video-descubrio-a-su-marido-con-la-amante-en-un-telo-y-se-armo-un-lio-barbaro