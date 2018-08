VIDEO | Natacha Jaitt tildó de "cornuda" a Verónica Lozano al hablar de su marido

COMPARTIDOS: 0

Natacha Jaitt no anduvo con vueltas y arrojó una bomba (¿cuándo no?). Mirando fijo a la cámara empezó diciendo “Me cuesta pero prefiero decírtelo yo que soy la protagonista, a que te lo sigan ocultando, encubriendo, todos lo saben, menos vos”, la tensión quedó en su punto más álgido y minutos después arrojaría un nombre.

“Es siniestro, doloroso y hoy te lo puedo decir. En ese momento no, estabas embarazada. A vos te hablo, Verónica Lozano, sabés que te estimo, de verdad, mirá si te estimo que esperé hasta ahora” pronunció Jaitt con lengua de “sable japonés”.

Los hechos, según la polémica morocha, sucedieron de la siguiente manera: la habría invitado a una fiesta “turbia” en un hotel muy famoso situado en Puerto Madero. Por esos momentos (2010), la conductora, Verónica Lozano, estaba transitando su sexto mes de embarazo de Antonia.

La pequeña Antonia es la hija de Lozano con Jorge “Corcho” Rodríguez.

Natacha Jaitt continuó con su relato que cada vez se ponía más “picante”: “Llegué a esta fiesta, encuentro, cocktail, guiño guiño, con varios gatienzos como yo, champagne. ¿Quién aparece? Tu marido” lanzó como una "bomba nuclear" a la cámara, la polémica morocha.

Como Jaitt, ya sabe que van a salir a cuestionar sus dichos, dejó claro el panorama al afirmar “que nadie diga lo contrario porque hay testigos, pruebas y todos estos años lo supieron todos”.

Jaitt, confesó que no tuvo sexo con Jorge “Corcho” Rodríguez.

“No me acosté Vero, tranquila, obvio que venía a eso pero le dije ‘no, tu mujer está embarazada’. Yo no me acosté pero cuántas pudieron haberse acostado, cuántas se acostaron, cuántas se están acostando con tu marido. Me dio impresión, rechazo, asco. No el Corcho, la situación. Me fui de ahí pero las chicas no”, concluyó la mediática y antes de “desaparecer” dijo cortito como gancho de boxeador: “Separate, Vero”.

