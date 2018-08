Entrevista exclusiva al subsecretario de Energía y Minería de Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Esta entrevista fue concedida a raíz del informe que el viernes refleja en sus páginas Diario El Ciudadano. Guiñazú desmintió la noticia y aseguró que su trabajo, al frente de la cartera que conduce, es para y por los mendocinos.

A continuación la entrevista:

- El 2 de diciembre del año 2015, Enrique Pescarmona firmaba un poder de acuerdo a documentación que nosotros tenemos. Catorce días después asumía el cargo que hoy ostenta. ¿Cuándo renuncia a ese poder?, ¿estuvo con él diez días?

Todos los poderes que yo tuve durante los 20 años que trabajé en la compañía, hasta el último, fueron revocados 48 horas antes de que asumiera el cargo público. Es decir que asumí el puesto como debía ser.

- ¿Usted está vinculado actualmente con IMPSA?

De ninguna manera. Desde ningún punto de vista.

- Algunos sectores de la metalmecánica dicen que beneficia a IMPSA a la hora de guiar para presentarse a licitaciones, ¿qué responde?

De ninguna manera. Porque personalmente yo no manejo ningún tipo de licitaciones. Segundo, IMPSA no se ha presentado a ninguna licitación que hayamos hecho en la provincia. Le verdad que no entiendo y de donde viene este tipo de afirmaciones.

- ¿Tiene buena relación con sectores de la metalmecánica?

Absolutamente, tengo buena relación con sectores de la metalmecánica.

- ¿Con ASINMET también?

Los he escuchado, los he atendido y hemos creado diferentes oportunidades para que se presenten las empresas. Ellos no las han sabido aprovechar.

- El artículo lo dice y se lo pregunto, ¿qué intereses representa a los privados o al estado?

Yo represento los intereses de los mendocinos. Trabajo en beneficio y representación de los mendocinos. No represento los intereses de nadie más que los intereses de la provincia de Mendoza. Que quede claro, no represento ningún interés de privados. Trabajo para el estado en representación y beneficio de los mendocinos.

- ¿Qué piensa de la metalmecánica y su rol en las energías renovables?

La metalmecánica siempre ha sido un orgullo en la provincia de Mendoza. Se va a tener que aggiornarse al tipo de producto y de tecnología que hoy el mundo necesita. Evidentemente la provincia de Mendoza necesita, en muchos aspectos de su economía, adaptarse a los nuevos tiempos. Le metalmecánica no es la excepción. Soy un defensor de esa actividad y he trabajado en ella durante 20 años. La conozco a la perfección y sé lo que puede hacer. Pero debe mejorar para adaptarse y poder seguir trabajando ofreciendo productos que el mundo demanda.

- ¿Qué pasa con los 13 juicios que usted enfrenta en Brasil?

Probablemente sean muchos más que esos. Yo allí manejé una empresa que tenía 1200 empleados. En ese país, el 80 % de la relaciones laborales terminan en juicio laboral entre el empleador y la empresa. Sobre esos juicios que usted hace referencia, ni siquiera son a la empresa a la que yo trabajaba, sino a una subcontratista de la empresa en la cual yo trabajaba, que al presentar la quiebra por solidaridad, terminaron contra la empresa en la que yo me desempeñaba desde el año 2008, hasta el año 2015. Esos juicios no son a mi persona, son a la empresa y yo como director aparezco mencionado en los juicios. No son juicios a mi persona. Son juicios de trabajo y ni siquiera eran juicios a la empresa donde trabajaba.

- ¿Usted benefició a capitales canadienses que pretendieron invertir en Mendoza?

Cualquier persona que viene a Mendoza a invertir lo primero que busca es transparencia en el proceso. Es lo que hemos dado nosotros. Es decir, un ejemplo de transparencia en el desarrollo de un proyecto en la selección de inversores. Aquellos con capitales internacionales que presentaron mejores proyectos beneficiosos para la provincia, son los que han tenido cabida.

De ninguna manera se ha beneficiado a ninguna empresa en particular. Cualquiera que haya trabajado y esté haciendo proyectos en Mendoza a través de las cosas que hace mi cartera, es porque se presentó y ganó a través de proceso de selección y licitaciones absolutamente transparentes. Cualquier duda en las oficinas de EMESA se puede requerir todo tipo de documentación.