Guardiola sobre Tapia: "Para hablar de mi sueldo deben saber cuanto gano"

El entrenador del Manchester City, el español Josep Guardiola, criticó la actitud del presidente de AFA, Claudio Tapia, quien vinculó razones económicas a la negativa para asumir al frente de la Selección argentina.

"Estoy bastante decepcionado con lo que dijeron en Argentina, porque para hablar de mi salario primero tienen que saber cuánto gano. Nadie se contactó conmigo ni con mi entorno. Por supuesto que yo tengo contrato y me tengo que quedar aquí, pero no fue correcto decir que la razón para no dirigir la Selección argentina era mi salario", afirmó Guardiola en conferencia de prensa en Manchester, antes del debut en la Premier League del domingo, como visitante del Arsenal.

El martes pasado, Tapia reconoció que hizo averiguaciones para poder contratar al español "Pep" Guardiola, pero aclaró que era "muy difícil" porque deberían "hipotecar todo".

"Averiguamos por Guardiola, pero es muy difícil. Lo analizamos. Pero nunca pensamos que económicamente iba a ser tanto. Tendríamos que hipotecar todo", dijo entre risas.

Fiel a ese pensamiento, el DT del Manchester City volvió a dejar en claro su postura: "El técnico de la Selección Argentina tiene que ser argentino. Yo no voy a entrenar a la Argentina".

Además, Pep se encargó de elogiar a los entrenadores albicelestes, como profundo admirador de Marcelo Bielsa, ya que la mayoría triunfan en sus equipos en Europa:"Hay muchísimos técnicos argentinos, y muy buenos", cerró.

