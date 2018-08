More Rial se tatuó y explotaron las redes sociales | FOTOS 2018

COMPARTIDOS: 0

Morena Rial se está recuperando de a poco. En lo que se refiere a su salud, la semana pasada recibió el alta médica del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, después de haber estado en un principio en el Sanatorio Finochietto. Además está intentando recuperar la relación con su papá Jorge Rial, y se reconcilió con su pareja, Facundo Ambrosioni, de quien se había distanciado pocos días antes de ser internada.

More y Facundo lograron superar la crisis y hoy disfrutan al máximo el tiempo que pasan juntos. Para dejar grabados los buenos momentos y su amor, la hija del conductor fue por más.

Compartió un video donde se ve el momento en que se tatuó el nombre “Facundo” en uno de sus brazos. "Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar. Facundo 17/02/18", fue la frase elegida por la enamorada.

Después de terminado el tattoo More compartió el resultado final en Instagram, a lo que Facundo respondió: "Por siempre juntos miamor, te amo!! Me tenes totalmente enamorado 😍❤️".

En la misma red social, ella le había dedicado tiernas palabras a su novio: "Gracias por ser mi cable a tierra, mi paz, mis ganas de progresar cada día y ser mejor persona. Sos mi vida entera, el amor de mi vida y mis ganas de seguir adelante, y mi mayor y único pilar para estar de pie. Por creerme ser fuerte, si no estas no sé quién soy. Te amo Facu, Ojalá seas mi compañero para toda la vida".

No obstante, el nuevo tatuaje de More desató una ola de comentarios en Twitter, la mayoría, no tan buenos.

Recordemos que el año pasado Morena se había tatuado el nombre de, su entonces pareja, Martín Casar.

