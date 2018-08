El notición que recibió Jennifer Lopez luego de 17 años de espera

COMPARTIDOS: 0

La cantante latina Jennifer López no para de ser foco de atención de los medios internacionales. Lo último de lo que se habló mucho y relacionado a ella, fue la diminuta bikini con la que se la pudo ver en una foto pero ahora, un notición mucho más serio y trascendente la involucra.

Lopez, va a ser reconocida el 20 de agosto en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA).

Recientemente la cadena notificó que la JLO, va a recibir el Premio Michael Jackson Video Vanguard.

La entrega será en el Radio City Music Hall en Nueva York.

Anteriormente este premio había sido entregado a artistas de la talla de Guns N’ Roses, Beyonce y Madonna.

Pero al parecer Jennifer López, irá por todo en esa noche ya que también formará parte del show que se brindará en Radio City Music Hall.

La última actuación de Lopez en los VMA fue en el 2001. Pasaron 17 años desde esa última vez.

Lopez, rompió todo los esquemas al surgir del Bronx (donde fue criada) y escalar hasta los más alto del treending de artistas latinos. Es autora de hits como: If You Had My Love, Waiting for Tonight, I’m Real y Jenny from the Block. La morocha tuvo su “momento de oro” a finales de la década del 90´.

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-31-18-57-36-gauchita-hot-silvina-luna-se-desnudo-y-se-dejo-puesto-el-poncho-instagram-2018

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-31-17-37-46-gato-karina-la-princesita-sorprendio-a-todos-con-un-disfraz-hay-fotos-instagram-2018